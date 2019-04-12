Соевое молоко разрушило зубы четырехлетнего ребёнка

9 апреля в клинику был доставлен четырехлетний мальчик Нонг Каа, у которого сильно болели зубы. Его мать Супатра Тумклин рассказала, что когда-то ребёнок болел желудочным гриппом, в связи с чем, врачи посоветовали лечение с помощью соевого молока.

"После того как я сменила молоко, его зубы начали желтеть. Я пыталась их чистить, но он не давался", — рассказала мать ребёнка.

Мама мальчика также рассказала, что при каждой чистке зубов десны сына кровоточили и болели. Однако отправиться ко врачу они не спешили: мама решила, что зубы выпадут, а на их месте вырастут коренные. Вскоре ребёнок посетовал на сильную боль в зубах. Врачам пришлось удалить 18 гнилых зубов.

Врач отметил, что гниение могло вызвать инфекцию, также он призвал родителей внимательнее следить за состоянием зубов своих детей.