В пожаре в жилом доме в Иецавском крае пострадал человек

Вчера утром в Иецавском крае в пожаре в жилом доме пострадал один человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
Вызов на пожар в жилом доме в Иецавском крае поступил около 8.00. Прибыв на место, пожарные констатировали, что из дома поднимается дым. В доме на площади 20 кв. м горела бытовая утварь и на площади 30 кв. м - потолочное перекрытие.
До прибытия пожарных из дома своими силами эвакуировался один пострадавший в пожаре человек, он был передан медикам.
Около 11.00 пожар был ликвидирован.
За прошедшие сутки ГПСС получила 95 вызовов: 52 - на тушение пожаров, 25 - на спасательные работы, 18 вызовов оказались ложными.