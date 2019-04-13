В пожаре в жилом доме в Иецавском крае пострадал человек

Вызов на пожар в жилом доме в Иецавском крае поступил около 8.00. Прибыв на место, пожарные констатировали, что из дома поднимается дым. В доме на площади 20 кв. м горела бытовая утварь и на площади 30 кв. м - потолочное перекрытие.