За убийство сына отец приговорен к пяти годам лишения свободы

В решении указано, что 1 апреля прошлого года осужденный праздновал Пасху в кругу семьи. Днём между мужчиной и его сыном развязался конфликт, во время которого сын, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и ударил осуждённого. После инцидента отец вышел на улицу, чтобы избежать дальнейшего конфликта.

Находясь на улице, мужчина услышал, что его помощи просит дочь.

Подойдя к дверям дома, он увидел дочь, у которой на лице была кровь.

Осужденный мужчина понял, что сын избил дочь. Мужчина вошёл в квартиру и попытался успокоить сына вербально, однако тот начал толкаться.

Как поясняется в решении, увидев, что сын не реагирует на его слова, осужденный, будучи выпившим и злым на сына, который очередной раз устроил скандал и побил дочь, решил его проучить. Мужчина взял нож, и не менее шести раз вонзил его в области груди и головы сына.

Осознав происходящее, мужчина бросил нож и убежал из квартиры.

По дороге он попросил свою дочь вызвать скорую помощь.