За убийство сына отец приговорен к пяти годам лишения свободы

Суд Даугавпилса приговорил к пяти годам условного тюремного заключения мужчину, который смертельно ранил ножом своего совершеннолетнего сына. Сын, в свою очередь, ранее применял насилие к своей матери и сестре. Об этом свидетельствует общедостпуное анонимное судебное решение.
В решении указано, что 1 апреля прошлого года осужденный праздновал Пасху в кругу семьи. Днём между мужчиной и его сыном развязался конфликт, во время которого сын, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и ударил осуждённого. После инцидента отец вышел на улицу, чтобы избежать дальнейшего конфликта.
Находясь на улице, мужчина услышал, что его помощи просит дочь.
Подойдя к дверям дома, он увидел дочь, у которой на лице была кровь.
Осужденный мужчина понял, что сын избил дочь. Мужчина вошёл в квартиру и попытался успокоить сына вербально, однако тот начал толкаться.
Как поясняется в решении, увидев, что сын не реагирует на его слова, осужденный, будучи выпившим и злым на сына, который очередной раз устроил скандал и побил дочь, решил его проучить. Мужчина взял нож, и не менее шести раз вонзил его в области груди и головы сына.
Осознав происходящее, мужчина бросил нож и убежал из квартиры.
По дороге он попросил свою дочь вызвать скорую помощь.
В решении также указано, что мужчину приговорили не только к пяти годам заключения, но и к пяти годам испытательного срока.