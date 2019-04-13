Сб, 13.04.2019

За убийство сына отец приговорен к пяти годам лишения свободы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Тень. Иллюстративное фото

ФОТО: Lita Krone/LETA

Суд Даугавпилса приговорил к пяти годам условного тюремного заключения мужчину, который смертельно ранил ножом своего совершеннолетнего сына. Сын, в свою очередь, ранее применял насилие к своей матери и сестре. Об этом свидетельствует общедостпуное анонимное судебное решение. 

В решении указано, что 1 апреля прошлого года осужденный праздновал Пасху в кругу семьи. Днём между мужчиной и его сыном развязался конфликт, во время которого сын, который находился в состоянии алкогольного опьянения, начал ругаться и ударил осуждённого. После инцидента отец вышел на улицу, чтобы избежать дальнейшего конфликта. 

Находясь на улице, мужчина услышал, что его помощи просит дочь. 

Подойдя к дверям дома, он увидел дочь, у которой на лице была кровь. 

Осужденный мужчина понял, что сын избил дочь. Мужчина вошёл в квартиру и попытался успокоить сына вербально, однако тот начал толкаться. 

Как поясняется в решении, увидев, что сын не реагирует на его слова, осужденный, будучи выпившим и злым на сына, который очередной раз устроил скандал и побил дочь, решил его проучить. Мужчина взял нож, и не менее шести раз вонзил его в области груди и головы сына.

Осознав происходящее, мужчина бросил нож и убежал из квартиры. 

По дороге он попросил свою дочь вызвать скорую помощь.

В решении также указано, что мужчину приговорили не только к пяти годам заключения, но и к пяти годам испытательного срока. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ