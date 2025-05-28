Еще две страны заявили о намерении присоединиться к коалиции дронов

Также страны-участницы коалиции обязались выделить в этом году 2,75 млрд евро для поддержки Украины.

Как подчеркнул Спрудс, международная коалиция дронов становится все более мощной, а это означает, что она сможет поставлять Украине больше дронов, одновременно укрепляя оборонную промышленность Европейского союза и стран НАТО.

"Наша сила - в единстве, поэтому присоединение новых союзников к коалиции позволит эффективнее обеспечивать столь необходимую Украине поддержку в борьбе с агрессором", - сказал министр.

Спудс сообщил, что страны внесли в целом около 180 млн евро в общий фонд закупок дронов, который возглавляет Великобритания. Эти средства планируется использовать для централизованных закупок коалиции наряду с поддержкой каждой из стран-участниц.

Латвия в этом году планирует выделить коалиции дронов 20 млн евро для закупки дронов и 10 млн евро для совместных латвийско-украинских проектов. В прошлом году Латвия также выделила 20 млн евро на поддержку Украины, предоставив ей почти 5000 боевых дронов различной мощности.

С момента учреждения коалиции 14 февраля 2024 года она уже оказала Украине поддержку в размере 1,8 млрд евро. В 2025 году на эти цели планируется выделить 2,75 млрд евро, и за два года в рамках коалиции Украине будет предоставлена помощь на сумму более 4,5 млрд евро.

В коалицию дронов входят Латвия, Великобритания, Австралия, Чехия, Дания, Франция, Эстония, Италия, Новая Зеландия, Канада, Литва, Люксембург, Нидерланды, Польша, Украина, Германия, Швеция и Норвегия. После присоединения к ней Бельгии и Турции коалиция будет насчитывать 20 стран.