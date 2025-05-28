В Литве заморозки сильно ударили по фермерам - объявлена чрезвычайная ситуация

"Объявление чрезвычайной ситуации государственного уровня создало бы более благоприятные условия для переговоров с Европейской комиссией о возможности компенсации понесенных убытков (...) и дало бы возможность использовать предусмотренные в правовых актах исключения для неприменения санкций к сельскохозяйственным субъектам", - сказал на заседании правительства министр сельского хозяйства Игнас Хофманас.

"Это особенно важно при выполнении кредиторских обязательств, обязательств перед банками, это создало бы гибкость в их выполнении. (...) Это также открыло бы пути использования национального кризисного фонда", - добавил министр.

По предварительным оценкам Министерства сельского хозяйства и местных самоуправлений, в некоторых регионах погибло до 50-90% урожая в зависимости от сельскохозяйственной культуры, а в других - до 100% урожая ягод и фруктов.