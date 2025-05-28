Все хорошо, но за ваши деньги. Что даугавпилчане видят в новостях? Расследование Re:Baltica

"Не нужно быть гением, чтобы понять, чьи интересы представляет издание. Элксниньш сам никогда не появляется, и вы его напрямую не найдете. Но еще раз скажу — и так ясно, какую политику представляет портал", — рассказала Куранова.

Позже Курановы отозвали доверенность у посредников и доверили продажу своих долей Дзалбе. Он не осуществил сделку, потому что остальные совладельцы отказались покупать.

В отчетах о годовых собраниях Курановы все еще указаны как участники. Они утверждают, что на собраниях не были, поэтому рассматривают возможность обратиться в полицию по поводу подделки документов.

Член правления Екатерина Лебедева, подписавшая протокол, на запрос Re:Baltica не ответила. То же самое сделал и Элксниньш. Но зато в соцсетях он на этой неделе опубликовал запись, в которой без указания имён критиковал Re:Baltica и журналистов De Facto, намекая на то, что журналисты обслуживают интересы националистов. А именно — "занялись Латгалией", чтобы не допустить "неправильного" мэра к власти.