Все хорошо, но за ваши деньги. Что даугавпилчане видят в новостях? Расследование Re:Baltica

За четыре года работы нынешняя Даугавпилсская дума потратила на "хорошие новости" в СМИ 594 тысячи евро, сообщает портал Chayka.lv со ссылкой на Балтийский центр журналистских расследований Re:Baltica.
Это вдвое больше, чем в Риге, и в шесть раз больше, чем у соседей - в Резекне.
В своем расследовании Re:Baltica подробно, с примерами, рассказывает, какие городские СМИ получали деньги от самоуправления и какой контент они за них создавали. Журналисты также объясняют, что не так с подобной практикой.
О незаконном подключении к электросети в доме семьи Андрея Элксниньша написала только "Чайка"
Сложно представить себе город, в котором факт кражи электричества, зафиксированный в собственности семьи мэра, не стал бы горячей темой в местных СМИ. Оказалось, что Даугавпилс не такой.
Когда вечером 13 апреля передача TV3 Nekā personīga сообщила об уголовном процессе, начатом из-за незаконного подключения электричества в доме, принадлежащем жене и матери мэра Даугавпилса и главы партии Sarauj, Latgale! Андрея Элксниньша, два крупнейших портала города - Grani.lv и Gorod.lv - не написали об этом ни слова, констатирует Re:Baltica.
Зато городские СМИ рассказывали, где жарить мясо, что Темно-синий хор готовится к летнему туру, что в регионе украли квадроцикл, а в Рижском зоопарке родились тигрята.
Через несколько дней, 16 апреля, когда у ворот дома близких Элксниньша стояло несколько полицейских машин, на место выяснять ситуацию приехали только журналисты "Чайки".
В комментариях в соцсетях большинство горожан решили, что произошедшее - предвыборный заказ против "хорошего мэра" или месть за его сопротивление планам государства отремонтировать в Даугавпилсе полуразвалившееся здание и сделать там Центр для беженцев.
В городе практически нет независимых журналистов
Re:Baltica поясняет, что в Даугавпилсе так сложилось потому, что кроме "Чайки" в городе почти не осталось независимой журналистики:
- В городе есть две газеты - "Латгалес Лайкс" и принадлежащая оппозиционному политику газета "Миллион", но их читателей становится все меньше.
- Постоянной студии общественных медиа все еще нет - в городе подрабатывают фрилансеры или приезжает команда из студии в Резекне. Напоминаем, что Латвийские общественные СМИ планировали открыть в городе такую студию в 2025 году. Председатель Совета общественных электронных СМИ Янис Сикснис сообщил об этом в октябре 2024 года.
- Самые популярные коммерческие медиа щедро кормит дума. За это они показывают альтернативную реальность - будто в городе все идеально: хвалят мэра и его партию, а оставшиеся оппозиционеры ленивые и ничего не делают.
- Вместо журналистов "работает" активный в соцсетях мэр, который показывает, как бегает вокруг озера, какие в городе и окрестностях начались стройки и ремонтные работы, как он общается с жителями на собраниях, как проходят спортивные мероприятия, и всем говорит: "Работаем!". Правда, "плохая Рига", то есть государство, мешает.
На какие СМИ город потратил 594 тысячи евро?
Чтобы покупать себе положительный пиар, нынешняя дума заплатила СМИ 594 тысячи евро. Об этом говорят данные, собранные Re:Baltica с помощью запросов в самоуправление. Большая часть этих денег досталась двум крупнейшим порталам города - Gorod.lv и Grani.lv, а также радиостанции Alise Plus.
Самое интересное - эти цифры даугавпилчане видят впервые, ведь чаще всего СМИ, которые получили эти деньги, не помечают, что публикации оплачены самоуправлением.
А это значит, что жители не понимают, что видят оплаченный кем-то контент.
Даугавпилсская дума проводит конкурсы для СМИ с такими условиями, которые позволяют выиграть заранее выбранному претенденту. А иногда самоуправление не проводит их вовсе.
Как объяснила журналистам Re:Baltica представитель Бюро по надзору за закупками Уна Плауде, закон "О госзакупках" это допускает, если необходимо учитывать "важность культурных или социальных аспектов".
Полностью данные о том, сколько денег и какие СМИ получили от Даугавпилсского самоуправления за последние четыре года, можно посмотреть здесь. Подробная сводка всех сделок с договорами - здесь.
Что объединяет Gorod.lv и Grani.lv?
Кроме почти идентичного финансирования от думы Даугавпилса и отсутствия критической оценки городской власти, на обоих порталах часто нет авторов статей - они как призраки. Также на их сайтах нельзя найти имя главного редактора и кодекс этики.
Есть и другой объединяющий фактор - синхронные статьи. Обе платформы публикуют идентичные материалы, прославляющие политиков самоуправления - без указания, что это рекламный контент.
Чтобы запутать следы еще больше, бывает, что один и тот же текст на каждом сайте подписан разными авторами.
То же самое происходит и на видео и в ТВ-версиях этих порталов.
В телевизионных версиях этих двух порталов в большинстве выступают представители партии Sarauj, Latgale!, отмечает Re:Baltica.
Чтобы убедится в этом, журналисты Re:Baltica проанализировали контент, опубликованный ТВ-версиями этих порталов за полтора месяца до начала предвыборного периода. Он в Латвии начался 8 февраля - после этого электронные СМИ должны быть сдержаннее, так как Совет по электронным СМИ (NEPLP) усиливает контроль за ними.
Что удалось узнать журналистам?
Передача Gorod.lv Gorod on air. Ее ведут Михаил Ермолаев и Александр Комаров.
Комаров совмещает эту работу с должностью специалиста Центра молодежи "Навигатор", принадлежащего самоуправлению, а также в одном из интервью, которое сам и проводил, называет себя "директором кинотеатра".
С 1 января по 8 февраля в студии проходил "марафон прямых эфиров". Половина его участников - члены партии Sarauj, Latgale!, вторая часть участников - члены партии-сателлита Daugavpils - mana pils, которая возродилась перед выборами под руководством Ольги Петкевич.
Петкевич известна в Даугавпилсе благодаря тому, что активно защищала российских пенсионеров, которым для возобновления постоянного ВНЖ в Латвии нужно сдать экзамен на знание латышского языка.
В начале передачи ведущие, как на партийной вечеринке, поднимают стаканы воды и восклицают: "Вперёд!" (Sarauj!).
Тем временем на телеканал Grani.lv - LRT+ в передаче TOP Latgale сотрудники медиа берут интервью у восьми человек, из которых семь - тесно связаны с партией "Для развития Латвии". Единственное исключение - Алексей Мацкевич из Sarauj, Latgale!
"Для развития Латвии" - партия, от которой в Даугавпилсской думе работает один депутат, Игорь Алексеев. Он возглавляет Комитет городского хозяйства и развития самоуправления и сотрудничает с руководством думы.
Еще интереснее выглядит передача Grani.lv "Большой вопрос". "Острые темы, интересные гости, неудобные вопросы", - гласит описание передачи.
Ее ведущий Никита Алексеев не только член партии "Для развития Латвии", но и сотрудник (проектный менеджер) Предприятия жилищно-коммунального хозяйства (ПЖКХ), которое на 100% принадлежит самоуправлению.
Какие были гости? Артем Махлин, который на этих выборах баллотируется от "Для развития Латвии" и исполняет обязанности руководителя Управления Даугавпилсской крепости и музеев. Остальные опрашиваемые - его однопартийцы Игорь Алексеев и Ингуна Кокина.
Всего через два дня после интервью с Махлиным Алексеев уже сидит в кресле гостя передачи TOP Latgale, где представлен как менеджер проектов ПЖКХ.
"Большой вопрос" есть и в соцсети TikTok. Там его ведет совладелица портала Grani.lv Елена Панкевич. Гости - Юрис Пуце, Эдгарс Яунупс, Андрей Элксниньш, Олег Буров, Инна Дьери, Айя Нагле и другие.
Темы - "дискриминация" русского языка, русские в Латвии, "плохая финансовая ситуация" в стране и "неспособность привлечь инвесторов".
Отвечать на вопросы Re:Baltica совладелица Grani.lv отказалась.
На интервью Re:Baltica по поводу поведения ее медиа в предвыборный период Панкевич ответила отказом.
"Вы позволили себе оскорбительные нападки на журналистов, редакции и владельцев медийных ресурсов, а теперь ждете, что мы перед вами оправдаемся? Уверяю вас: горожане - не безмолвная масса, за которую вы их принимаете. Они давно распознали ваши истинные мотивы и методы работы", - написала она через SMS.
На Alise Plus члены Sarauj, Latgale! тоже частые гости
В даугавпилсском такси чаще всего звучит местная радиостанция Alise Plus. В сентябре прошлого года NEPLP оштрафовал ее на 5500 евро за передачи "Диалог с городом", оплаченные думой и подготовленные по ее указаниям.
"Иными словами - дума сама себе задавала вопросы и сама на них отвечала. Тем временем слушателей передача не информирует о том, что содержание оплачено самоуправлением", - поясняет Re:Baltica.
"Диалог с городом" публикует у себя и портал Gorod.lv. С 1 января по 8 февраля в передаче участвовали только представители партии Sarauj, Latgale!, Элксниньш за месяц дважды участвовал в программе, остальные партийцы - по разу.
Отметок, оплачена ли эта передача самоуправлением или партией, нет.
Председатель NEPLP Ивар Аболиньш сказал в разговоре с Re:Baltica, что до окончания предвыборного периода, а также до принятия решения по этим ситуациям комментировать их не может.
Однако бывает на радиостанции и разнообразие
Re:Baltica отмечает, что Alise Plus - редкий случай, когда в даугавпилсских медиа можно узнать что-то и о других партиях, причем по-латышски. Но и тут все же забывают о вопросах этики.
Например, в передаче "Студия разговоров" (Sarunu studija) евродепутата Роберта Зиле и организатора даугавпилсского отделения Национального объединения Яниса Жуговса интервьюировала Инга Зелча. Она жена Андрея Зелчса, который идет на выборы вторым номером от Национального объединения.
Зелча сказала Re:Baltica, что ее пригласил владелец радио, потому что "в Даугавпилсе сложно найти людей с хорошим латышским". Хотя сама идея ей показалась неправильной, она согласилась, при этом гонорара не получила, так как "это был пробный эпизод".
В русскоязычной передаче "Гость в студии" в начале года частым гостем был политик Латгальской партии Янис Лачплесис, который на эти выборы идет вместе с "Латвией на первом месте". Он посетил передачу четыре раза. Также по одному разу там побывали союзники Лачплесиса - Айнар Шлесерс и евродепутат Вилис Криштопанс.
Лачплесис заявил Re:Baltica, что партия не платила за участие в передаче.
Владелец Alise Plus интервью не дал
Владелец радио Евгений Царев уклонился от интервью, написав журналисту Re:Baltica в SMS, что "у нас для всех партий одинаковые условия, независимо от их позиции, опыта и политических взглядов".
Информацию о сумме финансирования думы - 90 тысяч евро за этот созыв думы - Царев не захотел комментировать.
"Как руководитель коммерческой компании я не поддерживаю такие вопросы от других коммерческих медиа, потому что, на мой взгляд, подобная информация часто трактуется и используется конкурентами слишком тенденциозно и неэтично", - написал он.
Одна из местных газет - "Миллион", принадлежит депутату
В Даугавпилсе до сих пор выходят две газеты - "Латгалес Лайкс", которая раньше частично принадлежала самоуправлению, и "Миллион". Их предпочитает старшее поколение горожан.
Газета "Миллион" частично принадлежит депутату и, как он сам себя называет, "конструктивному оппозиционеру" от "Партии Даугавпилсского края" Петерису Дзалбе.
Он регулярно пишет в газете колонку издателя, в которой высказывается о том, что дума при принятии бюджета не думает о людях, о политике США или о том, что в мире "всего два пола — женский и мужской".
При этом, как заметила Re:Baltica, на связанном с газетой онлайн-портале перед выборами попадают на глаза материалы про кандидатов партии Лачплесиса.
В интервью Re:Baltica Дзалбе гордо рассказывает о том, что в газете, ранее выходившей только на русском, теперь есть материалы на латышском и польском. Надо пояснить, что Дзалбе является председателем Союза поляков Латвии.
Свою колонку на время предвыборного периода Дзалбе прекратил — теперь ее пишет редактор. Но газета ему нужна, потому что "в остальных СМИ города все в одну калитку".
"Конечно, (неофициальный) совладелец Gorod.lv по предыдущей доверенности, оформленной на третье лицо, — это Андрей Элксниньш", — сказал Дзалбе Re:Baltica.
"Поэтому у нас любят только одного политика. По сути, используются административный ресурс, ресурс думы, финансовый ресурс и закупки", — добавил он.
Кому принадлежит Gorod.lv?
С чего Дзалбе взял, что gorod.lv принадлежит мэру? Потому что участвовал в переговорах о продаже доли портала.
Как рассказала Re:Baltica одна из владелиц портала Елена Куранова, Gorod.lv создавали, чтобы даугавпилчане, уехавшие из города, могли сохранять связь с родиной, и он был политически нейтрален.
В числе совладельцев портала — ее муж Александр и один из первых программистов Максим Садовский. Доли предпринимателя и бывшего депутата "Согласия" Александра Барбакадзе перешли его дочери Юлии, но крупнейшая доля компании принадлежит Андрею Бабулю.
"Все, кроме Бабуля, — реальные основатели", — сказала Куранова. По ее словам, Бабуль представляет другого даугавпилсского бизнесмена — Антона Оглодкова, известного как "мусорный король".
Оглодков, как пишет Re:Baltica, вложил деньги в портал, но не пытался влиять на контент, а доли капитала оформил на Бабуля. В 2014 году, когда Курановы, разочаровавшись в латвийской политике, решили переехать в Россию (где живут и сейчас), Оглодков намекнул, что знает заинтересованного покупателя.
"Имя он не назвал, но мы догадывались, что за этим стоит Андрей Элксниньш", — говорит Куранова.
Сам Оглодков на неоднократные попытки Re:Baltica связаться с ним не ответил.
Попытка покупки доли портала совпала с моментом, когда газету "Наш город" (c Gorod.lv у нее был похожий контент, но это другая компания) продали матери тогдашней невесты Андрея Элксниньша — Анастасии Удаловой. Об этом свидетельствуют годовые отчеты компании. Сейчас эта газета не выходит.
На мысль о том, что реальный покупатель — Элксниньш, Курановых натолкнули и вовлечённые посредники — связанный с "Согласием" Оскар Шкутс и Елена Балаклейска. Елена — жена бывшего следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), уволенного за утечку информации.
Re:Baltica указывает: в СМИ тогда писали, что информацию Балаклейскис сливал знакомому депутату — Элксниньшу.
"Она представляла покупателя, но оформила доли так, будто покупает он. Мы уже должны были идти к нотариусу, но она говорит — давайте отложим на месяц. Думаем, окей, не завтра же уезжаем", — вспоминает Куранова.
Курановы отдали документы для оформления, но через месяц пришло письмо, что Балаклейска передумала и покупать не будет.
Балаклейска и Шкутс отказались говорить с Re:Baltica о происходившем. Шкутс лишь настаивал, что Элксниньша не представлял.
Так как Курановы уехали из Латвии, они больше не могли влиять на работу портала и его редакционную политику. "Это было очень неприятно — сами понимаете, нас кинули, причём прямо перед отъездом, и вся редакционная политика сразу изменилась в пользу Андрея. У нас были все без исключения, а там — только один человек", — говорит Куранова.
"Не нужно быть гением, чтобы понять, чьи интересы представляет издание. Элксниньш сам никогда не появляется, и вы его напрямую не найдете. Но еще раз скажу — и так ясно, какую политику представляет портал", — рассказала Куранова.
Позже Курановы отозвали доверенность у посредников и доверили продажу своих долей Дзалбе. Он не осуществил сделку, потому что остальные совладельцы отказались покупать.
В отчетах о годовых собраниях Курановы все еще указаны как участники. Они утверждают, что на собраниях не были, поэтому рассматривают возможность обратиться в полицию по поводу подделки документов.
Член правления Екатерина Лебедева, подписавшая протокол, на запрос Re:Baltica не ответила. То же самое сделал и Элксниньш. Но зато в соцсетях он на этой неделе опубликовал запись, в которой без указания имён критиковал Re:Baltica и журналистов De Facto, намекая на то, что журналисты обслуживают интересы националистов. А именно — "занялись Латгалией", чтобы не допустить "неправильного" мэра к власти.
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