Возобновлено уголовное дело по факту возможной причастности Цукурса к уничтожению евреев

Генеральная прокуратура приняла решение возобновить уголовное дело по факту возможного участия латвийского летчика Герберта Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения.
Прокуратура провела проверку, в ходе которой были оценены доказательства, изложенные в постановлении прокурора о прекращении уголовного дела, материалы уголовного дела в целом, а также дополнительные материалы, направленные заявителями, например, материалы из различных архивов о том, что Цукурс все же виновен в геноциде.
Учитывая, что в уголовном процессе получены новые сведения о фактах, которые не были известны направляющему производство лицу до прекращения уголовного дела, главный прокурор отдела досудебного уголовного производства и судебной координации уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры, как старший по должности прокурор, возобновила уголовное производство.
В деле назначено другое лицо, направляющее производство - прокурор департамента досудебного уголовного судопроизводства и судебной координации.
Как уже сообщалось, уголовное дело о возможном участии Цукурса в уничтожении мирного еврейского населения было возбуждено в 2006 году, однако в 2018 году Генеральная прокуратура впервые прекратила его.
Во время Второй мировой войны деятельность Цукурса была связана с так называемой командой Арайса, которая участвовала в массовых убийствах мирного населения во время оккупации нацистской Германией.
В изначально начатом уголовном процессе было доказано, что Цукурс начал службу в "Команде Арайса" в звании офицера 14 июля 1941 года. Первоначально Цукурс был помощником Арайса, а позднее - отвечал за эксплуатацию и ремонт служебных машин, хранение оружия, его техническое обслуживание и выдачу.
В ходе расследования был получен обширный объем информации путем изучения архивов Латвийской Республики, изучения сотен уголовных дел из архивов бывшего Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР, в том числе уголовного дела против Арайса, материалов архивного фонда "Чрезвычайной комиссии Латвийской ССР", изучения материалов уголовных дел, в которых бывший КГБ Латвийской ССР обобщил показания членов "команды Арайса", а также материалов Гамбургского окружного суда в судебном процессе по делу Арайса.
Запросы о правовой помощи также были направлены в Россию, Бразилию, Гамбургский окружной суд, а также были проанализированы материалы Центра Симона Визенталя, информация, имеющаяся в средствах массовой информации, информация, присланная родственниками Цукурса, и другие виды информации.
Полученная из зарубежных стран, в том числе из России, информация ранее не была достаточной для подтверждения или опровержения факта участия Цукурса в уничтожении еврейского гражданского населения.
Однако в 2019 году Совет еврейских общин и приходов Латвии и несколько пострадавших подали ходатайство тогдашнему генеральному прокурору Эрику Калнмейерсу с просьбой возобновить уголовное дело против Цукурса.
В основу ходатайства легли новые обстоятельства, в том числе показания частного лица, проживающего в Израиле, якобы лично видевшего Цукурса и наблюдавшего за его действиями в Рижском гетто во время конвоирования заключенных в Румбулу, а также воспоминания Абрама Шапиро.
Уголовное дело было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис снова прекратил его, поскольку в совершенном деянии не было состава преступления.
Главный прокурор Марис Лея, посчитав, что при оценке доказательств были допущены ошибки, в январе 2024 года отменил постановление о прекращении уголовного дела и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.
4 апреля этого года Лочмелис снова прекратил уголовное дело, так как постановил, что в действиях Цукурса не содержится состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона "Геноцид". Аналогичным образом, в деле не установлено ни одного другого живого лица, чьи действия в связи с его возможным участием в какой-либо из акций массового уничтожения еврейского гражданского населения в Латвии во время Второй мировой войны были бы основанием и требовали бы дальнейшего расследования в установленном законом правовом поле.
Представитель одной из потенциальных жертв, адвокат Давид Липкин, подтвердил, что решение прокурора Лочмелиса будет обжаловано. Он оценил решение прокурора как необоснованное, а потому незаконное и подлежащее отмене.
Теперь уголовное дело возобновлено в третий раз.
Родившийся в 1900 году в Лиепае, Цукурс был выдающимся латвийским летчиком и офицером. В 1930-х годах он прославился своими перелетами на самолетах собственной постройки из Латвии в Гамбию и Японию.
Цукурс был убит в 1965 году в ходе операции израильской секретной службы "Моссад" в Монтевидео, Уругвай.
Арайс был приговорен к пожизненному заключению Гамбургским государственным судом в 1979 году и умер в тюрьме в 1988 году.
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