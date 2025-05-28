Возобновлено уголовное дело по факту возможной причастности Цукурса к уничтожению евреев

Уголовное дело было возобновлено, однако в конце 2023 года прокурор Генеральной прокуратуры Юрис Лочмелис снова прекратил его, поскольку в совершенном деянии не было состава преступления.

Главный прокурор Марис Лея, посчитав, что при оценке доказательств были допущены ошибки, в январе 2024 года отменил постановление о прекращении уголовного дела и поручил прокурору Лочмелису продолжить расследование.

4 апреля этого года Лочмелис снова прекратил уголовное дело, так как постановил, что в действиях Цукурса не содержится состава преступления, предусмотренного статьей Уголовного закона "Геноцид". Аналогичным образом, в деле не установлено ни одного другого живого лица, чьи действия в связи с его возможным участием в какой-либо из акций массового уничтожения еврейского гражданского населения в Латвии во время Второй мировой войны были бы основанием и требовали бы дальнейшего расследования в установленном законом правовом поле.

Представитель одной из потенциальных жертв, адвокат Давид Липкин, подтвердил, что решение прокурора Лочмелиса будет обжаловано. Он оценил решение прокурора как необоснованное, а потому незаконное и подлежащее отмене.

Теперь уголовное дело возобновлено в третий раз.

Родившийся в 1900 году в Лиепае, Цукурс был выдающимся латвийским летчиком и офицером. В 1930-х годах он прославился своими перелетами на самолетах собственной постройки из Латвии в Гамбию и Японию.

Цукурс был убит в 1965 году в ходе операции израильской секретной службы "Моссад" в Монтевидео, Уругвай.

Арайс был приговорен к пожизненному заключению Гамбургским государственным судом в 1979 году и умер в тюрьме в 1988 году.