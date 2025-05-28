В аэропортах Москвы из-за налетов украинских дронов отменены десятки авиарейсов

Из-за налетов украинских дронов в аэропортах Москвы отменено по меньшей мере 62 авиарейса. Еще 52 рейса в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский были задержаны более чем на два часа, сообщает DW со ссылкой на Росавиацию.
Пять самолетов, летевших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты, сообщила Росавиация со ссылкой на данные по состоянию на 10 утра.
Россия утверждает, что вчера вечером ее атаковали около 300 беспилотников, большинство из которых были сбиты.
Беспилотники атаковали Московскую, Брянскую, Белгородскую, Владимирскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Курскую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую и Тульскую области.
Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что 33 беспилотника, которые летели на столицу, якобы были сбиты.
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