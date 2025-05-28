В аэропортах Москвы из-за налетов украинских дронов отменены десятки авиарейсов

Из-за налетов украинских дронов в аэропортах Москвы отменено по меньшей мере 62 авиарейса. Еще 52 рейса в аэропортах Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский были задержаны более чем на два часа, сообщает DW со ссылкой на Росавиацию.