В Ливаны полиция нашла у двух мужчин наркотики

В минувшую субботу, 24 мая, должностные лица следственного отдела Северолатгальского участка, проверяя оперативную информацию, в связи с незаконным оборотом наркотических веществ задержали в Ливаны двух лиц - мужчин 1999 года рождения и 2003 года рождения.

В ходе обысков правоохранители обнаружили 718 граммов амфетамина и 220 граммов марихуаны. Кроме того, стражи порядка изъяли и три таблетки, содержащие психотропное вещество, а также мобильный телефон и автомобиль.

Оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции.

В отношении обоих лиц начат уголовный процесс по части первой статьи 253.1 Уголовного закона, а именно за неразрешенное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических или психотропных веществ с целью реализации или за недозволенную реализацию наркотических или психотропных веществ. За это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой и пробационным надзором на срок до трех лет.

Полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.