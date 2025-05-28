Видео Детали поджога восьми автомобилей в Пурвциемсе

Так выглядит и звучит пожар, затронувший восемь автомобилей - громкий вой их сигнализаций в три часа ночи можно было услышать по всему району, и, по рассказам местных жителей, это была никакая не техническая проблема, а поджог.

Злоумышленник якобы поджег только автомобиль марки BMW, но пламя распространилось и на другие машины. Соседняя Toyota Land Cruiser также полностью сгорела. Родственница владельцев машины Надежда отправляется на поиски регистрационного номера авто, чтобы его можно было подать на страхование. Для нее это событие напоминает ей прошлое.

Транспортное средство марки Toyota не сгорело полностью, но оно уже не пригодно для езды - владелец пришел посмотреть, насколько велик ущерб.

Видео: Сюжет Degpunktā!