В ходе тестового полета взорвалась ракета Starship

Ракета стартовала с космодрома Starbase компании SpaceX близ деревни Саут-Падрейленд на юге Техаса.

Ракета-носитель Super Heavy взорвалась вместо планового падения в Мексиканском заливе.

Вскоре после этого верхней части ракеты не удалось открыть дверь для запуска спутниковых "симуляторов" StarLink.

Несмотря на то, что ракета пролетела дальше, чем на двух предыдущих испытаниях, в ней появились протечки, и она начала бесконтрольно вращаться. Ракета взорвалась, не достигнув запланированной зоны падения у западного побережья Австралии.

"Starship пережил резкий незапланированный срыв", - заявили представители SpaceX на платформе Х, применив привычный эвфемизм для обозначения провала.

Глава SpaceX Илон Маск все же пообещал ускорить темп испытаний и проводить следующие три испытания каждые три-четыре недели.

Starship состоит из ракеты-носителя Super Heavy длиной около 70 метров и верхней части длиной около 50 метров, которую также называют Starship.

Starship предназначен для первых полетов астронавтов на Луну с 1972 года и потенциально для полетов на Марс. Система разработана с мыслью, чтобы космический аппарат и ракету после возвращения на землю можно было использовать повторно.