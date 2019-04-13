"Одни огурцы": Стало известно о строгой диете Аллы Пугачевой
По словам знакомой Аллы Пугачевой Юлии Проскуряковой, у Примадонны огромная сила воли. Супруга композитора Игоря Николаева поведала журналистам о жестких ограничениях в питании певицы.
Артистка регулярно садится на жесткую диету, включающую в себя чуть ли не одни огурцы, рассказала в эфире программы "Секрет на миллион" певица, актриса и жена композитора Игоря Николаева Юлия.
Юлия поразилась силе воли Аллы Борисовны. По ее словам, артистка может приготовить все что угодно, но при этом сама не ест.
Например, когда молодая жена Николаева была беременна, Примадонна, бывало, старалась угостить ее лучшими блюдами, вспоминает Проскурякова.
Приготовить Пугачева может и омлет, и любимую шурпу, с удовольствием жарит шашлыки, сказала Юлия.
"У нее такая сила воли! Она почти ничего не ест, разве что огурцы. Ей даже говорили: "Алла Борисовна, надо что-то поесть". Отвечает: "Мне нельзя",
– рассказала Юлия.