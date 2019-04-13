На протесты во Франции вышли более семи тысяч "желтых жилетов"

Это уже 22-ая акция протеста "желтых жилетов", которая проходит в городах Франции. Как сообщается, в Париже сейчас протесты проходят в спокойной обстановке.

Согласно данным, в 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях "желтых жилетов" участвовали 7,5 тысячи человек, из которых 1,3 тысячи - в Париже.

Стражами правопорядка были задержаны 15 человек, так же префектура полиции Парижа сообщила о том, что будут проведены несколько тысяч профилактических проверок.