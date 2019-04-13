На протесты во Франции вышли более семи тысяч "желтых жилетов"

Более чем семь тысяч человек участвуют в акции протеста "жёлтых жилетов". Во Франции протестуют 1,3 тысячи человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на BFMTV.
Это уже 22-ая акция протеста "желтых жилетов", которая проходит в городах Франции. Как сообщается, в Париже сейчас протесты проходят в спокойной обстановке.
Согласно данным, в 14.00 по местному времени, по всей стране в акциях "желтых жилетов" участвовали 7,5 тысячи человек, из которых 1,3 тысячи - в Париже.
Стражами правопорядка были задержаны 15 человек, так же префектура полиции Парижа сообщила о том, что будут проведены несколько тысяч профилактических проверок.
Крупномасштабные акции протеста "желтых жилетов" начались 17 ноября 2018 года с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные властями Франции участники движения до сих пор продолжают выходить на улицы по всей Франции. Часто протесты сопровождаются беспорядками и столкновениями участников движения с полицией.