Встречайте! Стала известна обладательница титула "Мисс Россия-2019"

В воскресенье, 14 апреля, стала известна обладательница титула "Мисс Россия-2019". Этот титул достался 20-летней Алине Санько из города Азов Ростовской области, сообщает РИА "Новости".
Отмечается, что победительница конкурса получает право представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Жюри выбрало победительницу по итогам конкурсов, среди которых были конкурс талантов, игра "Что? Где? Когда?", а также дефиле в купальниках и вечерних платьях.
Отметим, что помимо украшения из белого золота и драгоценных камней, Санько вручили три миллиона рублей (приблизительно 41 000 евро).
На сайте конкурса значится, что Алина увлекается живописью и поэзией. Своей мечтой девушка назвала организацию и проведение поэтических вечеров.
Предлагаем оценить девушку в разных образах!
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Как же отрадно и радостно!!!😍😍😍 Просто всех эмоций не выразить словами ! Я получила диплом Финалистки на конкурсе Талантов 🥰😱 Я так счастлива, что оценили мое творчество-мои картины и стих🧚🏼♀ Для меня очень важна эта награда от таких заслуженных профессионалов 💪🏼 Получение такой награды -стимул в достижении ещё более высоких целей 🙏🏼 Я очень счастлива!❤всех искренне люблю #миссроссия2019 #missrussia2019
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Дорогие мои!!! Всех очень и очень благодарю за Вашу поддержку 🧚🏼♀️🧚🏼♀️🧚🏼♀️ Давайте не будем останавливаться,ведь Это невероятно важное голосование, Пожалуйста,помогите мне своими голосами!❤️ Голосовать можно каждый день!!! Ссылка в шапке профиля , Подробная инструкция в сториз❤️ Мне очень нужны Ваши голоса👑🙌🏼 #missrussia2019 #миссроссия2019
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Родные ,любимые мои!!! Мы так этого ждали 🙌🏼 Наконец-то это свершилось 😍 Началось голосование на официальном сайте Мисс Россия! Мне посчастливилось представлять мой родной город Азов!! Я невообразимо рада каждому из Вас И очень-очень надеюсь на Вашу поддержку!!! Голосовать можно каждый день бесплатно через вконтакте или фейсбук!❤️ссылку прикрепила в шапке профиля☝🏼 По итогам ,девушки,набравшие большее количество голосов попадают в ТОП 20!!! Ваша поддержка сейчас мне как никогда нужна!!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️ Давайте поднажмем , Пожалуйста,максимальный репост!!!❤️
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Пришёл к завершению уже 4тый день нашей насыщенной и интересной подготовки к самому масштабному национальному конкурсу красоты в нашей стране❤️ Впечатления самые невероятные и прекрасные😍 Спасибо всем,кто верит в меня и поддерживает! 🙏🏼 #missrussia2019 #миссроссия2019