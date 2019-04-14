Вс, 14.04.2019

Встречайте! Стала известна обладательница титула "Мисс Россия-2019"

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ФОТО: EPA/Scanpix

В воскресенье, 14 апреля, стала известна обладательница титула "Мисс Россия-2019". Этот титул достался 20-летней Алине Санько из города Азов Ростовской области, сообщает РИА "Новости".

Отмечается, что победительница конкурса получает право представлять Россию на международных конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

Жюри выбрало победительницу по итогам конкурсов, среди которых были конкурс талантов, игра "Что? Где? Когда?", а также дефиле в купальниках и вечерних платьях.

Отметим, что помимо украшения из белого золота и драгоценных камней, Санько вручили три миллиона рублей (приблизительно 41 000 евро). 

ФОТО: EPA/Scanpix

На сайте конкурса значится, что Алина увлекается живописью и поэзией. Своей мечтой девушка назвала организацию и проведение поэтических вечеров.

Предлагаем оценить девушку в разных образах! 

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Как же отрадно и радостно!!!😍😍😍 Просто всех эмоций не выразить словами ! Я получила диплом Финалистки на конкурсе Талантов 🥰😱 Я так счастлива, что оценили мое творчество-мои картины и стих🧚🏼‍♀ Для меня очень важна эта награда от таких заслуженных профессионалов 💪🏼 Получение такой награды -стимул в достижении ещё более высоких целей 🙏🏼 Я очень счастлива!❤всех искренне люблю #миссроссия2019 #missrussia2019

Публикация от ⠀⠀⠀⠀А Л И Н А 👑С А Н Ь К О (@ms.alinasanko)

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Дорогие мои!!! Всех очень и очень благодарю за Вашу поддержку 🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️🧚🏼‍♀️ Давайте не будем останавливаться,ведь Это невероятно важное голосование, Пожалуйста,помогите мне своими голосами!❤️ Голосовать можно каждый день!!! Ссылка в шапке профиля , Подробная инструкция в сториз❤️ Мне очень нужны Ваши голоса👑🙌🏼 #missrussia2019 #миссроссия2019

Публикация от ⠀⠀⠀⠀А Л И Н А 👑С А Н Ь К О (@ms.alinasanko)

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Родные ,любимые мои!!! Мы так этого ждали 🙌🏼 Наконец-то это свершилось 😍 Началось голосование на официальном сайте Мисс Россия! Мне посчастливилось представлять мой родной город Азов!! Я невообразимо рада каждому из Вас И очень-очень надеюсь на Вашу поддержку!!! Голосовать можно каждый день бесплатно через вконтакте или фейсбук!❤️ссылку прикрепила в шапке профиля☝🏼 По итогам ,девушки,набравшие большее количество голосов попадают в ТОП 20!!! Ваша поддержка сейчас мне как никогда нужна!!!!🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️❤️ Давайте поднажмем , Пожалуйста,максимальный репост!!!❤️

Публикация от ⠀⠀⠀⠀А Л И Н А 👑С А Н Ь К О (@ms.alinasanko)

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