Встречайте! Стала известна обладательница титула "Мисс Россия-2019"

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Как же отрадно и радостно!!!😍😍😍 Просто всех эмоций не выразить словами ! Я получила диплом Финалистки на конкурсе Талантов 🥰😱 Я так счастлива, что оценили мое творчество-мои картины и стих🧚🏼‍♀ Для меня очень важна эта награда от таких заслуженных профессионалов 💪🏼 Получение такой награды -стимул в достижении ещё более высоких целей 🙏🏼 Я очень счастлива!❤всех искренне люблю #миссроссия2019 #missrussia2019