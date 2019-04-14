Вс, 14.04.2019
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Умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича

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ФОТО: AFP / Scanpix

На 77-м году жизни умерла Мира Маркович - вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, со ссылкой на Радио и телевидение Сербии пишет Meduza.

Отмечается, что последние годы жизни Мира Маркович провела в России.

По одним данным, вдова Милошевича скончалась в больнице в Сочи, по другим - в одной из московских клиник. Издание Blic написало, что причиной смерти Маркович стало воспаление легких.

Маркович активно участвовала в политике - она была главой партии "Югославские левые", а также считалась одним из главных советников Слободана Милошевича.

В 2000 году он лишился власти, а затем был передан Международному трибуналу по делам бывшей Югославии. В 2006 году он скончался в тюремной камере еще до завершения судебного процесса.

В 2003 году Маркович переселилась в Россию, получив статус беженца. Власти Сербии объявляли Миру Маркович в международный розыск, однако Россия не выдавала вдову Милошевича.

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