Умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича

Отмечается, что последние годы жизни Мира Маркович провела в России.

По одним данным, вдова Милошевича скончалась в больнице в Сочи, по другим - в одной из московских клиник. Издание Blic написало, что причиной смерти Маркович стало воспаление легких.

Маркович активно участвовала в политике - она была главой партии "Югославские левые", а также считалась одним из главных советников Слободана Милошевича.

В 2000 году он лишился власти, а затем был передан Международному трибуналу по делам бывшей Югославии. В 2006 году он скончался в тюремной камере еще до завершения судебного процесса.