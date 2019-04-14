Умерла вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича

На 77-м году жизни умерла Мира Маркович - вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича, со ссылкой на Радио и телевидение Сербии пишет Meduza.
Отмечается, что последние годы жизни Мира Маркович провела в России.
По одним данным, вдова Милошевича скончалась в больнице в Сочи, по другим - в одной из московских клиник. Издание Blic написало, что причиной смерти Маркович стало воспаление легких.
Маркович активно участвовала в политике - она была главой партии "Югославские левые", а также считалась одним из главных советников Слободана Милошевича.
В 2000 году он лишился власти, а затем был передан Международному трибуналу по делам бывшей Югославии. В 2006 году он скончался в тюремной камере еще до завершения судебного процесса.
В 2003 году Маркович переселилась в Россию, получив статус беженца. Власти Сербии объявляли Миру Маркович в международный розыск, однако Россия не выдавала вдову Милошевича.