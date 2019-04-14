Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года

На этой неделе намечаются большие энергетические перемены. Это значит, что пришла пора сделать перестановку в доме. И приступить к ней необходимо до выходных, чтобы избавиться от болезней, неуверенности, а также наладить гармонию в доме и в жизни в целом.

Овен

Овнам лучше справиться со всеми делами до пятницы. С субботы их ждет начало периода большого упадка сил. Желательно высыпаться и не переутомляться в будни. На выходных на жизненном пути Овнов могут встретиться препятствия - это будет проверка на прочность, которую нужно обязательно пройти.

За счастье придется бороться, но результаы будет того стоить. Нормальный ход жизни нарушится, пусть это и будет не совсем заметно с самого начала.

Устоявшиеся порядки могут измениться, так что придется настроить себя на то, что все вокруг начнет преобразовываться.

Могут сорваться планы, из-за чего возможен стресс, повысится раздражительность.

Телец

Тельцам предстоит принять все то, что будет происходить вокруг них.

Существуют вещи, которыми мы не в силах управлять. Это раздражает нас и угнетает.

На этой неделе у Тельцов таких происшествий будет еще больше.

Не стоит поддерживать негатив внутренними конфликтами - нужно найти в себе силы, чтобы смириться с происходящим вокруг.

Вера в себя, объединенная со смирением, сделает свое дело.

Эмоциональное состояние Тельцов станет нестабильным. Эти люди сами себе могут создавать различные трудности. Стоит поработать над тем, чтобы стать спокойнее. В этом полезными могут оказаться родственники, друзья и вторая половинка.

Близнецы

Законы процветания помогут Близнецам изменить свою жизнь за неделю. Этим людям потребуется общая схема, правило, которому нужно следовать неотступно.

Близнецам нужно упорядочить свою жизнь и придать ей осмысленности, поставить новые цели и собраться духом для решения старых проблем.

Звезды советуют не верить слухам и сплетням в такие периоды. Наличие четких целей поможет справиться с раздражением. Неурядицы бывают у всех - просто с ними не все умеют уживаться правильно. Негативные эмоции часто приводят к грубости, последствиями которой является отдаление близких людей. Будет лучше, если Близнецы постараются быть максимально добрыми и отзывчивыми, несмотря на возможные неурядицы.

Рак

Представителям этого Водного знака звезды и планеты подарят много удачи. Они сделают Раков более проницательными и обоятельными, обострят их таланты, сделав их видимыми для всех вокруг.

Раков ждет большой успех в любви и в делах на работе, а также в бизнесе. Это время ощущения свободы, время обострения творческих способностей.