Видео, фото ⟩ Альбом, который принес Алле Пугачевой всенародную любовь

Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева всегда была смелой женщиной. В СМИ можно найти невероятное количество фактов и подробностей ее личной жизни, но артистка никогда не боялась журналистов и публикаций в желтой прессе.
Поэтому ее громкое высказывание в поддержку супруга Максима Галкина, которого в РФ признали "иноагентом", не стало чем-то неожиданным, а лишь подтвердило ее статус и показало, почему именно она является Примадонной российской эстрады. К слову, антивоенные песни Алла Борисовна выпускала и раньше. К примеру, "Одуванчик".
На музыкальном поприще Алла Борисовна нередко тоже позволяла себе смелость.
RUS TVNET предлагает вспомнить самый первый альбом Примадонны "Зеркало души", который был выпущен еще на виниле. История его создания - это тоже история о смелости, критике и всенародной любви!
Этот первый студийный виниловый альбом Аллы Борисовны совершил революцию в музыке. Он был издан в 1978 году как двойной, но потом продавался и частями.
Основным композитором альбома стал Александр Зацепин.
Именно тогда родился этот смешной псевдоним Аллы Пугачевой - Борис Горбонос, который она придумала совместно со своим бывшим супругом и тогдашним продюсером Александром Стефановичем.
Эти три песни были записаны несанкционированно на киностудии "Мосфильм" и вставлены в картину "Женщина, которая поет", но так как уже был договор с Зацепиным, пришедшим в ярость из-за появления новых песен, Стефановича вызвали к заместителю главного редактора Нине Глаголевой.