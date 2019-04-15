Видео, фото ⟩ Альбом, который принес Алле Пугачевой всенародную любовь

Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева всегда была смелой женщиной. В СМИ можно найти невероятное количество фактов и подробностей ее личной жизни, но артистка никогда не боялась журналистов и публикаций в желтой прессе.

Поэтому ее громкое высказывание в поддержку супруга Максима Галкина, которого в РФ признали "иноагентом", не стало чем-то неожиданным, а лишь подтвердило ее статус и показало, почему именно она является Примадонной российской эстрады. К слову, антивоенные песни Алла Борисовна выпускала и раньше. К примеру, "Одуванчик".

На музыкальном поприще Алла Борисовна нередко тоже позволяла себе смелость.

RUS TVNET предлагает вспомнить самый первый альбом Примадонны "Зеркало души", который был выпущен еще на виниле. История его создания - это тоже история о смелости, критике и всенародной любви!