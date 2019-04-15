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Видео, фото ⟩ Альбом, который принес Алле Пугачевой всенародную любовь

rus.tvnet.lv
Альбом, который принес Алле Пугачевой всенародную любовь
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Легендарная советская и российская певица Алла Пугачева всегда была смелой женщиной. В СМИ можно найти невероятное количество фактов и подробностей ее личной жизни, но артистка никогда не боялась журналистов и публикаций в желтой прессе.

Поэтому ее громкое высказывание в поддержку супруга Максима Галкина, которого в РФ признали "иноагентом", не стало чем-то неожиданным, а лишь подтвердило ее статус и показало, почему именно она является Примадонной российской эстрады. К слову, антивоенные песни Алла Борисовна выпускала и раньше. К примеру, "Одуванчик". 

На музыкальном поприще Алла Борисовна нередко тоже позволяла себе смелость. 

RUS TVNET предлагает вспомнить самый первый альбом Примадонны "Зеркало души", который был выпущен еще на виниле. История его создания - это тоже история о смелости, критике и всенародной любви!

Этот первый студийный виниловый альбом Аллы Борисовны совершил революцию в музыке. Он был издан в 1978 году как двойной, но потом продавался и частями. 

Основным композитором альбома стал Александр Зацепин.

Именно тогда родился этот смешной псевдоним Аллы Пугачевой - Борис Горбонос, который она придумала совместно со своим бывшим супругом и тогдашним продюсером Александром Стефановичем. 

Эти три песни были записаны несанкционированно на киностудии "Мосфильм" и вставлены в картину "Женщина, которая поет", но так как уже был договор с Зацепиным, пришедшим в ярость из-за появления новых песен, Стефановича вызвали к заместителю главного редактора Нине Глаголевой. 

"В Люберцах живет несчастный мальчик с парализованными ногами, очень талантливый... Жизнь его висит на волоске. И вот, цепляясь за нее, он занялся творчеством. Написал три песни, показал Алле, и она из жалости к умирающему спела их и отдала Орлову, а тот вставил в фильм", - объяснил появление песен Стефанович. 

Стефанович назвал имя - "Борис Горбонос". Он сам не понимал, почему такое придумал. 

"В третьем классе я учился с мальчиком Борисом Горбоносом. Однажды я подрался с ним, и меня выгнали из школы. И вот теперь почему-то произношу "Горбонос" и сам удивляюсь", - рассказывал Стефанович в своей книге "Пугачевочка".

Известно, что когда на киностудии заинтересовались личностью неизвестного композитора, Стефанович и Пугачева сделали постановочное фото.

Надели на певицу парик, добавили усы и усадили за пианино. Фотографии в образе Горбоноса были сделаны Вячеславом Манешиным в кабинете режиссера Георгия Данелии.

В "Зеркало души" вошли песни в исполнении Аллы Пугачевой, записанные в 1975-1977 годах. Также по одной песне на музыку Бориса Рычкова и Марка Минкова.

"Зеркало души" стал одним из самых продаваемых в СССР альбомов в конце 1970-х - начале 1980-х годов.

Он был выпущен тиражом в 15 миллионов, а также на нескольких иностранных языках.

Фотосессия для оформления пластинки была проведена дома у Стефановича. В нескольких интервью он до сих пор показывает это легендарное зеркало и стол. Тогда певица легла на стол, а Стефанович держал ее за ноги. Так, снизу вверх, фотограф Вячеслав Манешин сделал эти исторические снимки. 

Примечательный факт: запись транслировалась даже на борт орбитальной космической станции "Салют-6". Это была такая своеобразная премьера. 

Именно в этом альбоме были представлены такие композиции, которые до сих пор помнят и любят, а некоторые получили новое прочтение и жизнь: "Сонет" (на стихи Шекспира), "Не отрекаются любя", "Песенка про меня", "Женщина, которая поет", "Все могут короли", "Куда уходит детство", "Волшебник-недоучка", "Если долго мучиться" и "Любовь одна виновата".

Совершенно иначе и по-своему хорошо (по словам Примадонны) Дима Билан исполнил композицию "Не отрекаются любя".

После кавера от группы A'Studio "Песенка про меня" получила невероятную популярность.

Группа "Сливки" также вошла в историю российского шоу-бизнеса именно благодаря Алле Пугачевой и ее песне "Куда уходит детство".

Совершенно удивительную версию песни "Женщина, которая поет" на шоу "Голос" продемонстрировала Наргиз Закирова.

Алла Борисовна Пугачева - это не просто певица. Она целое культурное явление, которое отразило в своих песнях картину мира разных эпох и разных поколений.

В декабре 2022 года британская радиовещательная корпорация BBC опубликовала ежегодный список 100 самых влиятельных и вдохновляющих женщин по версии компании. В него попала Алла Пугачева.

"Мир стал свидетелем значительного прогресса в борьбе за доступ женщин к образованию и финансовой независимости. Тем не менее домашнее насилие по-прежнему является большой проблемой во многих странах", - приводит ее слова BBC.

Алла Пугачева продала более 250 млн записей. В ее репертуаре - более 500 песен и 100 альбомов. Ее справедливо называют "королевой русской поп-музыки". Она давно стала легендой, известной своим чистым меццо-сопрано, но сейчас Пугачева уже не выступает, пишет издание.

BBC подчеркивает, что Примадонна неоднократно получала награды в России, но при этом выступала против правительства. Недавно она разместила на своей странице в Instagram с 3,6 млн фолловеров послание, осуждающее войну в Украине. Реакция на него варьировалась от похвалы до обвинений в госизмене.

К слову, если посмотреть дискографию артистки и подробно ее изучить, то можно отчетливо увидеть, как менялось время и как исполнительница менялась вместе с ним. Она не переставала быть модной и актуальной, но при этом всегда оставалась самой собой - честной и открытой для зрителей, которые ее любят именно за это.

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