Пять лет со дня легализации марихуаны: опыт Уругвая

Уругвай был первой страной в мире, которая легализовала использование марихуаны в развлекательных целях. С момента этого исторического решения прошло более пяти лет. Революционный закон, который разрешил производство, торговлю и потребление марихуаны, был принят в 2013 году, однако, его полная реализация была медленной и сложной. Британская телекомпания Би-би-си изучила, как преуспела уругвайская индустрия легальной марихуаны.

"В первый день мы продали много марихуаны. В первые шесть часов продали 1250 упаковок. Человеческая очередь простиралась на два квартала”, рассказывает Эстебан Ривьера, которому принадлежит модная аптека в столице Уругвая, в которой торгуют марихуаной.

Законная торговля марихуаной в стране началась 19 июля 2017 года - более чем через три с половиной года после принятия закона о ее легализации.

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"Правительство сказало, что процесс легализации займет некоторое время, потому что они хотели сделать все правильно и шаг за шагом", рассказывает Гильермо Драперс, журналист, который является одним из соавторов книги об уругвайском опыте легализации марихуаны. Однако даже постепенное и осторожное введение закона не смогло полностью решить различные проблемы.

“Мой банк сказал мне выбрать - прекратить торговлю марихуаной или закрыть все счета. Я прикрыл свой бизнес. У меня была первая аптека, которой было разрешено торговать марихуаной, но моя аптека оказалась также первой, которая продавать прекратила", - говорит Ривьера.

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Для международных расчетов уругвайских банков важно партнерство с банками США, но эти отношения стали подвергаться риску, когда банки США осознали, что их партнеры в Уругвае выдают деньги на марихуану.

Уругвай является независимым государством со своими собственными законами, но на него все еще влияют строгие законы США о финансировании обращения контролируемых веществ.

Марихуану для развлекательных целей в Уругвае можно продавать только в аптеках. Учитывая ограничения, с которыми сталкиваются банки,

только 17 таких аптек в настоящее время работают по всей стране.

Это означает, что через 18 месяцев после начала легальной торговли очереди в торговых точках не уменьшились.

Торговля строго контролируется. Потенциальные покупатели должны зарегистрироваться в национальном реестре пользователей марихуаны, чтобы убедиться, что они выполняют лицензированную процедуру.

Один покупатель может купить до десяти грамм в неделю или до 40 грамм в месяц.

Регулятор также определяет, насколько сильной может быть марихуана, продаваемая в аптеках.

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Цена марихуаны, продаваемой в аптеках, также определяется государственным регулятором - на данный момент один фунт из пяти граммов в стране стоит почти шесть евро.

Владелец аптеки Габриэль Ляно рассказывает, что он получает около 20% от стоимости каждой проданной упаковки.

Все покупатели в аптеке регистрируются в системе, которая считывает их отпечатки пальцев - это контролирует, не превысил ли покупатель месячный лимит.

Однако покупатели марихуаны могут платить только наличными. Ляно сказал, что это одно из требований банка, позволяющее избежать закрытия счетов.

Основная цель уругвайского закона о легализации марихуаны заключалась в решении проблемы незаконного оборота наркотиков, а также в сокращении связанными с этим преступности и социальных проблем.

Однако очереди в аптеке показывают, что в поставках легальной марихуаны все еще есть проблемы с удовлетворением спроса.

"В Уругвае никто никогда не выращивал марихуану в крупных объемах" рассказывает генеральный секретарь Национального совета по наркотикам (IRCCA) Диего Оливера.

В настоящее время только две компании имеют лицензии на производство марихуаны в развлекательных целях в Уругвае. IRCCA планирует выдать еще четыре или пять таких разрешений.

Оливера согласен с тем, что подход Уругвая в вопросе легализации марихуаны более осторожен, чем во многих штатах Америки, где тоже легализована марихуана.

В 2013 году в Уругвае также узаконил медицинскую марихуану.

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Больше всего возможности заработать есть именно в области медицинской марихуаны, так как данную продукцию можно экспортировать в другие страны.

ICC является одним из двух предприятий Уругвая, у которых есть лицензия на производство марихуаны не только для развлекательных целей, но и для медицинских.

Недавно ICC за 220 миллионов долларов приобрел канадский производитель легальной марихуаны "Аврора", который, таким образом, намерен укрепить свои позиции на латиноамериканском рынке.

В октябре прошлого года Канада стала второй страной в мире после Уругвая, которая узаконила использование марихуаны в развлекательных целях. Между тем, медицинская марихуана была легализована в Канаде еще в 2001 году.

Медицинская марихуана Уругвая в настоящее время экспортируется в Австралию, Новую Зеландию, Канаду, Германию и другие страны, главным образом европейские.

Учитывая, что все больше стран мира начинают задумываться о легализации медицинской марихуаны, потенциал этой отрасли будет только расти.