Министры "KPV LV" еще не получили допуск к государственной тайне

На вопрос, получила ли она допуск, Петравича ответила отрицательно, добавив, что, по имеющейся у нее информации, допуска нет и у остальных министров ее партии. "KPV LV" в правительстве, помимо Петравичи, представляют также министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр экономики Ральф Немиро.