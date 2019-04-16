Министры "KPV LV" еще не получили допуск к государственной тайне

Министры партии "KPV LV" по-прежнему не получили допуск к государственной тайне, сообщила в передаче "Утренняя панорама" на LTV министр благосостояния Рамона Петравича ("KPV LV").
На вопрос, получила ли она допуск, Петравича ответила отрицательно, добавив, что, по имеющейся у нее информации, допуска нет и у остальных министров ее партии. "KPV LV" в правительстве, помимо Петравичи, представляют также министр внутренних дел Сандис Гиргенс и министр экономики Ральф Немиро.
В настоящее время нет также информации о том, что допуск получил министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце, который представляет политическое объединение "Для развития/За!".
Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что в случае, если кто-то из министров получит отказ в допуске к гостайне, вместо него, вероятно, придется искать другого министра.