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  • Начат ремонт дороги от Вецпиебалги до Инкенкалнса: работы обойдутся почти в 7,5 млн евро

Начат ремонт дороги от Вецпиебалги до Инкенкалнса: работы обойдутся почти в 7,5 млн евро

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Иллюстративное фото

ФОТО: Rebeka Žeire/LETA

Во вторник начаты строительные работы на участке автодороги Цесис-Вецпиебалга-Мадона от Вецпиебалги до Инкенкалнса, которые обойдутся в 7,476 миллионов евро с НДС, сообщает агентство LETA.

Дорожные работы проведет предприятие Trev-2 Grupp". 85% расходов на проект финансирует фонд регионального развития Европы. Работы на этом участке планируют закончить в 2020 году.

На этой неделе в зоне подготовки строительных работ предусмотрено ограничение скорости до 70 километров в час. До Пасхи на данном этапе дороге будет несколько участков, регулируемых светофорами.

На соответствующем участке дороги планируется построить новый фундамент дорожного покрытия и водостоки, а также положить два слоя асфальта и устранить проседание на 59-м километре дороги.

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