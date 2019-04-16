Начат ремонт дороги от Вецпиебалги до Инкенкалнса: работы обойдутся почти в 7,5 млн евро

Дорожные работы проведет предприятие Trev-2 Grupp". 85% расходов на проект финансирует фонд регионального развития Европы. Работы на этом участке планируют закончить в 2020 году.

На этой неделе в зоне подготовки строительных работ предусмотрено ограничение скорости до 70 километров в час. До Пасхи на данном этапе дороге будет несколько участков, регулируемых светофорами.