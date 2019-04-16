Начат ремонт дороги от Вецпиебалги до Инкенкалнса: работы обойдутся почти в 7,5 млн евро

Во вторник начаты строительные работы на участке автодороги Цесис-Вецпиебалга-Мадона от Вецпиебалги до Инкенкалнса, которые обойдутся в 7,476 миллионов евро с НДС, сообщает агентство LETA.
Дорожные работы проведет предприятие Trev-2 Grupp". 85% расходов на проект финансирует фонд регионального развития Европы. Работы на этом участке планируют закончить в 2020 году.
На этой неделе в зоне подготовки строительных работ предусмотрено ограничение скорости до 70 километров в час. До Пасхи на данном этапе дороге будет несколько участков, регулируемых светофорами.
На соответствующем участке дороги планируется построить новый фундамент дорожного покрытия и водостоки, а также положить два слоя асфальта и устранить проседание на 59-м километре дороги.