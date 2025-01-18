Глава оперативной группы немецкой армии по оказанию помощи Украине генерал-майор Кристиан Фройдинг, предупреждает, что Россия наращивает свои вооруженные силы сверх потребностей текущего конфликта, сообщает DPA.
"Мы видим, что вооруженные силы России не только способны самостоятельно и при поддержке партнеров восполнить огромные потери в личном составе и материальных средствах, но и успешно перевооружаются", - сказал он в интервью изданию Welt.
Ни в коем случае нельзя сказать, что Россия нападет на страны НАТО в ближайшие годы, но Москва явно создает для этого условия, предупредил он.
Фройдинг сказал, что вооруженные силы РФ из месяца в месяц получают все больше танков, все больше боеприпасов, все больше ракет и все больше беспилотников.
"Производство растет, запасы на складах увеличиваются", - сказал он.
Согласно предоставленным источниками безопасности данным, сейчас Россия в месяц производит примерно 3000 планирующих бомб, которые в зависимости от модели весят до трех тонн, а также тысячи бомб точного наведения УМПБ Д, рассчитанных на дальность до примерно 100 километров.
Российские предприятие и добровольцы в год производят полтора миллиона беспилотников, которые контролируются при помощи камеры. Кроме того, ежегодно в России производится по меньшей мере 6000 дронов дальнего радиуса действия Shahed. Часть запчастей для этих беспилотников приходит из Китая.
Европейская разведка сообщает, что наблюдается и численный прирост состава российской армии. Москва, используя большие финансовые стимулы, ежемесячно рекрутирует примерно 30 000 солдат. В прошлом году Путин приказал увеличить армию до 1,5 миллиона солдат активной службы. Однако каждый месяц на фронте в Украине погибают или получают ранения сотни российских солдат. Российская армия получает поддержку и от зарубежных бойцов. Сообщается, что там уже размещены около 12 000 северокорейцев. Для сравнения - в армии Германии около 180 000 активных военнослужащих.
Председатель комитета Европарламента по безопасности и обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерманн (FDP) считает, что вооружение Кремля представляет собой "огромную угрозу" для Европы. "У России есть впечатляющая военная силы и широкий спектр мощного оборудования", - сказала политик изданию Welt am Sonntag. Однако война в Украине раскрыла и слабые стороны России, "особенно в плане логистики, устаревшей экипировки и значительного недостатка военной морали".
Военный аналитики Нико Ланге предупреждил, что, оценивая потенциал угроз, не стоит смотреть только на количество солдат или танков. "Россия готова использовать жестокую военную силу и принять большие потери. Это делает Россию чрезвычайно опасной", - сказал старший исследователь Мюнхенской конференции по безопасности Нико Ланге.
Россия уже сейчас ведет против Германии и Запада гибридную войну, например, саботажем и кибератаками. Ланге считает, что еще одно нападение России в Европе реально. "Комбинированные атаки России с использованием беспилотников и крылатых ракет, к сожалению, возможны уже в ближайшем будущем. Возможно и создание специальных сил без государственных обозначений и похожие на переворот атаки на цели в Польше, странах Балтии, Балтийском регионе или на юго-восточном фланге".
Эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер, считает, что гибридные атаки России в Европе - это "начало войны". Кремль готовит боевую атаку. Она включает в себя и шпионские действия. Кизеветтер отметил, что
нападение на какую-либо из стран НАТО возможно через "один - три года", как это указано в так называемом Нарвском сценарии.
Третий по величине город Эстонии Нарва находится у российской границы и считается возможной целью.
У Германии есть преимущества по сравнению со странами Запада и касательно приобретения артиллерийских снарядов. Если на ранних этапах войны Украина испытывала острую нехватку снарядов, то Россия, по оценкам немецких правительственных экспертов, закупает до 3,6 миллиона снарядов в год. Для сравнения, США планируют в этом году увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 1,2 миллиона снарядов в год.
Российская армия до сих пор могла компенсировать четырехзначные потери бронетехники на фронте в Украине, впрочем, в основном она полагалась на старые запасы. Ожидается, что резервов бронетехники и боевых машин пехоты при нынешней интенсивности хватит еще как минимум на год войны. В области самолетов-истребителей ежегодное производство ограничено, и их производится немного - двухзначное число.
Оружие дальнего радиуса действия обладает большей мощностью. Россия производит несколько сотен крылатых и баллистических ракет в год. Иран и Северная Корея также поставляют баллистические ракеты в Москву. Они используются в волнообразных атаках в войне против Украины.
Однако Кремль сталкивается со значительными проблемами в сфере микрочипов и лабораторного оборудования. Нехватку создают и западные санкции, ограничивающие доступ к важным компонентам. Несмотря на то, что Россия пытается заполнить эту нехватку компонентами из Китая и других стран, эти товары часто имеют более низкое качество. Это замедляет не только промышленное производство, но и технологическое развитие страны.
По словам генерал-майора Фрайдингера, НАТО уже готова отразить российское нападение: "Однако гораздо важнее развивать силу внутри альянса, необходимую для надежного сдерживания и, соответственно, предотвращения войны".
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