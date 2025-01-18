Эксперт по вопросам обороны Христианско-демократического союза Германии Родерих Кизеветтер, считает, что гибридные атаки России в Европе - это "начало войны". Кремль готовит боевую атаку. Она включает в себя и шпионские действия. Кизеветтер отметил, что

нападение на какую-либо из стран НАТО возможно через "один - три года", как это указано в так называемом Нарвском сценарии.

Третий по величине город Эстонии Нарва находится у российской границы и считается возможной целью.

У Германии есть преимущества по сравнению со странами Запада и касательно приобретения артиллерийских снарядов. Если на ранних этапах войны Украина испытывала острую нехватку снарядов, то Россия, по оценкам немецких правительственных экспертов, закупает до 3,6 миллиона снарядов в год. Для сравнения, США планируют в этом году увеличить ежемесячное производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов до 1,2 миллиона снарядов в год.

Российская армия до сих пор могла компенсировать четырехзначные потери бронетехники на фронте в Украине, впрочем, в основном она полагалась на старые запасы. Ожидается, что резервов бронетехники и боевых машин пехоты при нынешней интенсивности хватит еще как минимум на год войны. В области самолетов-истребителей ежегодное производство ограничено, и их производится немного - двухзначное число.

Оружие дальнего радиуса действия обладает большей мощностью. Россия производит несколько сотен крылатых и баллистических ракет в год. Иран и Северная Корея также поставляют баллистические ракеты в Москву. Они используются в волнообразных атаках в войне против Украины.

Однако Кремль сталкивается со значительными проблемами в сфере микрочипов и лабораторного оборудования. Нехватку создают и западные санкции, ограничивающие доступ к важным компонентам. Несмотря на то, что Россия пытается заполнить эту нехватку компонентами из Китая и других стран, эти товары часто имеют более низкое качество. Это замедляет не только промышленное производство, но и технологическое развитие страны.

По словам генерал-майора Фрайдингера, НАТО уже готова отразить российское нападение: "Однако гораздо важнее развивать силу внутри альянса, необходимую для надежного сдерживания и, соответственно, предотвращения войны".

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