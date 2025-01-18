В интервью газете Suddeutsche Zeitung Писториус также заявил, что Германии стоило бы постараться тратить на оборону примерно 3% от ВВП.

Избранный президент США Дональд Трамп хочет, чтобы страны НАТО выделяли на оборону 5% от ВВП, и что канцлер Германии Олаф Iольц это требование уже отклонил как слишком высокое.

На вопрос о возможном размещении вооруженных сил Германии, чтобы помочь обеспечить буферную зону между Россией и Украиной, если по этому поводу будет достигнуто соглашение, Писториус ответил: "Мы - крупнейший партнер НАТО в Европе. Очевидно, у нас будет своя роль".

Он сказал, что этот вопрос "будет обсужден в подходящее время".

Писториус сказал, что Россия сейчас оккупировала 18 или 19% территории Украины. Однако, несмотря на продолжающуюся почти три года войну, она не получила больше и понесла при этой попытке большие потери в своей армии.

На вопрос о том, какой вклад надо сделать Германии в покрытии оборонных расходов НАТО, Писториус сказал: "Нам нужно говорить скорее о трех процентах, а не о двух".

В данный момент Германия выделяет на оборону примерно 2% от своего ВВП.

9 января Шольц отклонил требования Трампа к странам НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от ВВП. Для Германии это бы означало поиск дополнительных 150 миллиардов евро ежегодно, указал он.

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