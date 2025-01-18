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Видео Украинские дроны атаковали несколько регионов РФ: в двух областях загорелись нефтебазы (7)

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Украинские солдаты с дронами
Украинские солдаты с дронами Фото: AP / Scanpix

Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО в ночь на 18 января перехватили 46 украинских дронов, пишет "Медуза".

По данным Минобороны РФ, 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 - над Курской областью, семь - над Калужской областью, пять - над Тульской областью, три - над Белгородской областью и два над Воронежской областью.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша вечером 17 января заявил, что после атаки дронов в городе Людиново произошло возгорание на территории промышленного предприятия. По его словам, пострадавших нет.

Целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод, рассказали очевидцы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сказал, что во время атаки украинских дронов на одном из предприятий региона загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

По данным прокремлевского Telegram-канала Shot, удары были нанесены по предприятию в районе станции Дедилово и нефтебазе недалеко от города Узловая.

Глава региона утверждает, что пожар уже потушен и пострадавших в результате него нет.

В свою очередь на территории Починковского района в Смоленской области сбиты пять дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, нет ни пострадавших, ни разрушений.

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