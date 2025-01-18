Целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод, рассказали очевидцы.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сказал, что во время атаки украинских дронов на одном из предприятий региона загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.

По данным прокремлевского Telegram-канала Shot, удары были нанесены по предприятию в районе станции Дедилово и нефтебазе недалеко от города Узловая.

Глава региона утверждает, что пожар уже потушен и пострадавших в результате него нет.

В свою очередь на территории Починковского района в Смоленской области сбиты пять дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, нет ни пострадавших, ни разрушений.

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