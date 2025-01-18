Министерство обороны России сообщило, что системы ПВО в ночь на 18 января перехватили 46 украинских дронов, пишет "Медуза".
По данным Минобороны РФ, 18 дронов были сбиты над Брянской областью, 11 - над Курской областью, семь - над Калужской областью, пять - над Тульской областью, три - над Белгородской областью и два над Воронежской областью.
Notice there's no outgoing anti-aircraft fire as these Ukrainian drones zero in on this oil refinery in Russia's Kaluga region.— Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 17, 2025
Ukraine is really going to destroy Russia's oil industry and there's nothing Putin can do to stop it. pic.twitter.com/7uGRnUQPmC
Губернатор Калужской области Владислав Шапша вечером 17 января заявил, что после атаки дронов в городе Людиново произошло возгорание на территории промышленного предприятия. По его словам, пострадавших нет.
The sights and sounds from Russia's Kaluga region now, as yet ANOTHER oil facility has exploded after Ukrainian drone strikes.— SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) January 17, 2025
Approximately 250km from Moscow, it's becoming clear that Russian air defenses can no longer cope with the nightly barrages. pic.twitter.com/8NHYIMxsk8
Целью атаки был местный нефтеперерабатывающий завод, рассказали очевидцы.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сказал, что во время атаки украинских дронов на одном из предприятий региона загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.
По данным прокремлевского Telegram-канала Shot, удары были нанесены по предприятию в районе станции Дедилово и нефтебазе недалеко от города Узловая.
Глава региона утверждает, что пожар уже потушен и пострадавших в результате него нет.
В свою очередь на территории Починковского района в Смоленской области сбиты пять дронов, сообщил губернатор региона Василий Анохин. По его словам, нет ни пострадавших, ни разрушений.
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