В Курске прошел новый митинг жителей приграничных районов

Жители Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области днем в субботу, 18 января, устроили митинг в центре Курска, требуя от властей решения жилищных вопросов. Как сообщают местные Telegram-каналы, на курскую Красную площадь вышли около 50 человек, которые вынужденно покинули свои дома в приграничных районах из-за наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Переселенцы пожаловались на отсутствие материальной помощи от властей, а также потребовали ускорить выдачу жилищных сертификатов и оставить за ними их земельные участки. "В общем смысл в том, что у людей закончились деньги, изначально выделяемые прошлой администрацией, дополнительных субсидий и мер поддержки нет и нет понимания - когда жизнь вернется", - написал в Telegram бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин.

Представители власти поговорили с собравшимися

Сначала к протестующим вышел временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов, который предложил перенести встречу "в более организованное место". Затем с людьми начал разговаривать врио губернатора региона Александр Хинштейн.