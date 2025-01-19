На Красную площадь в Курске вышли около 50 человек, покинувших свои дома из-за вторжения ВСУ. Они недовольны отсутствием новых мер поддержки от властей.
В Курске прошел новый митинг жителей приграничных районов
Жители Суджанского, Кореневского и Большесолдатского районов Курской области днем в субботу, 18 января, устроили митинг в центре Курска, требуя от властей решения жилищных вопросов. Как сообщают местные Telegram-каналы, на курскую Красную площадь вышли около 50 человек, которые вынужденно покинули свои дома в приграничных районах из-за наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Переселенцы пожаловались на отсутствие материальной помощи от властей, а также потребовали ускорить выдачу жилищных сертификатов и оставить за ними их земельные участки. "В общем смысл в том, что у людей закончились деньги, изначально выделяемые прошлой администрацией, дополнительных субсидий и мер поддержки нет и нет понимания - когда жизнь вернется", - написал в Telegram бывший советник губернатора Курской области Роман Алехин.
Представители власти поговорили с собравшимися
Сначала к протестующим вышел временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Курской области Евгений Лобов, который предложил перенести встречу "в более организованное место". Затем с людьми начал разговаривать врио губернатора региона Александр Хинштейн.
Одна из протестующих сказала Хинштейну, что после вторжения ВСУ жители Суджанского района "остались бомжами". "Нет, вы остались не бомжами, потому что бомж - это лицо без определенного места жительства. Вы все получите сертификаты и жилье", - ответил на это врио губернатора.
Хинштейн заявил о недоверии к курским чиновникам
Хинштейн также заявил, что не доверяет всем чиновникам, работающим в Курской области. "По некоторым из них мы уже направили материалы в правоохранительные органы", - сказал Хинштейн, добавив, что они должны "ответить" в том числе за "коррупционные схемы", работавшие в регионе.
Врио губернатора Курской области пообещал в ближайшие дни встретиться с инициативной группой беженцев из Суджи, но предупредил, что не сможет принять всех желающих. Он аргументировал это тем, что во время режима контртеррористической операции нельзя организовывать собрания более 50 человек.
Не первая акция жителей приграничных районов
ВСУ с 6 августа 2024 года удерживают под контролем часть территории Курской области. Многие жители приграничных районов эвакуировались. В ноябре вынужденные переселенцы уже выходили на митинг против властей, заявляя, что не понимают, "как им жить дальше".
Президент РФ Владимир Путин в декабре отстранил от должности бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова из-за недовольства местных жителей, назначив Хинштейна временно исполняющим обязанности главы региона.
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