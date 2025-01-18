Компания Getliņi eko, обслуживающая мусорный полигон Getliņi, на следующей неделе проведет бесплатную ночную экскурсию на полигоне, сообщает агентство LETA.
Getliņi eko организует бесплатную ночную экскурсию на мусорном полигоне
Заинтересованные смогут ознакомиться с работой Getliņi eko и инфраструктурой полигона, а также узнать, как происходит сортировка и переработка отходов и получение энергии из биогаза.
Посетители также могут узнать о важности устойчивого управления отходами и его влиянии на смягчение последствий изменения климата и подняться на автобусе на 55-метровый холм свалки. Можно будет осмотреть и теплицу Getliņi eko, где растут помидоры и огурцы Getliņi.
Ночная экскурсия пройдет 24 января с 18 часов.
Экскурсия будет бесплатной, однако количество мест ограничено, в связи с чем заинтересованным необходимо заранее подать заявку на посещение.
В 2023 году компания Getliņi eko работала с оборотом в 48,911 миллиона евро, что на 3,8% меньше, чем годом ранее, однако прибыль компании выросла на 2,1% - до 2,751 миллиона евро.
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