Getliņi eko организует бесплатную ночную экскурсию на мусорном полигоне

Заинтересованные смогут ознакомиться с работой Getliņi eko и инфраструктурой полигона, а также узнать, как происходит сортировка и переработка отходов и получение энергии из биогаза.

Посетители также могут узнать о важности устойчивого управления отходами и его влиянии на смягчение последствий изменения климата и подняться на автобусе на 55-метровый холм свалки. Можно будет осмотреть и теплицу Getliņi eko, где растут помидоры и огурцы Getliņi.

Ночная экскурсия пройдет 24 января с 18 часов.

Экскурсия будет бесплатной, однако количество мест ограничено, в связи с чем заинтересованным необходимо заранее подать заявку на посещение.

В 2023 году компания Getliņi eko работала с оборотом в 48,911 миллиона евро, что на 3,8% меньше, чем годом ранее, однако прибыль компании выросла на 2,1% - до 2,751 миллиона евро.

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