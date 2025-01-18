Видео В центре Тель-Авива совершено нападение с ножом

Нападение произошло на улице Левонтина, где много ресторанов. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, и запись уже попала в соцсети. Полиция сообщает, что пострадавший получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Нападавшего нейтрализовал вооруженный гражданский, который находился неподалеку. На место происшествия прибыли большие силы полиции, которые расследуют обстоятельства инцидента.

Теракт в Тель Авиве

Зверёк напал с ножом на кафешку. Вооруженный гражданский завалил животное спустя несколько секунд. В итоге у нас один раненый гражданский pic.twitter.com/Gph5fPBD5I — 🇮🇱 MILITARY Israel (@milisrael2017) January 18, 2025

По данным Ynet, нападение совершил житель палестинского города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Террорист находился в Израиле нелегально.

Издание The Times of Israel сначала сообщило, что полиция расследует "инцидент со стрельбой" в Тель-Авиве. Однако потом Министерство здравоохранения Израиля уточнило, что пострадавший был ранен ножом, а не из огнестрельного оружия, как считалось ранее.

В октябре прошлого года вооруженный мужчина открыл стрельбу на автобусной станции в израильском городе Беэр-Шева. В результате инцидента погибла молодая девушка, еще десять человек получили различные ранения.

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