В субботу в центре Тель-Авива было совершено нападение, в результате которого один человек был тяжело ранен ножом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба полиции Израиля. Инцидент был классифицирован как теракт.
Видео ⟩ В центре Тель-Авива совершено нападение с ножом
Нападение произошло на улице Левонтина, где много ресторанов. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, и запись уже попала в соцсети. Полиция сообщает, что пострадавший получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.
Нападавшего нейтрализовал вооруженный гражданский, который находился неподалеку. На место происшествия прибыли большие силы полиции, которые расследуют обстоятельства инцидента.
Теракт в Тель Авиве— 🇮🇱 MILITARY Israel (@milisrael2017) January 18, 2025
Зверёк напал с ножом на кафешку. Вооруженный гражданский завалил животное спустя несколько секунд. В итоге у нас один раненый гражданский pic.twitter.com/Gph5fPBD5I
По данным Ynet, нападение совершил житель палестинского города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Террорист находился в Израиле нелегально.
Издание The Times of Israel сначала сообщило, что полиция расследует "инцидент со стрельбой" в Тель-Авиве. Однако потом Министерство здравоохранения Израиля уточнило, что пострадавший был ранен ножом, а не из огнестрельного оружия, как считалось ранее.
В октябре прошлого года вооруженный мужчина открыл стрельбу на автобусной станции в израильском городе Беэр-Шева. В результате инцидента погибла молодая девушка, еще десять человек получили различные ранения.
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