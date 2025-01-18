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Видео В центре Тель-Авива совершено нападение с ножом

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Нападение с ножом в Тель-Авиве
Нападение с ножом в Тель-Авиве Фото: Ekrānuzņēmums no video

В субботу в центре Тель-Авива было совершено нападение, в результате которого один человек был тяжело ранен ножом. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба полиции Израиля. Инцидент был классифицирован как теракт.

Нападение произошло на улице Левонтина, где много ресторанов. Произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения, и запись уже попала в соцсети. Полиция сообщает, что пострадавший получил тяжелые ранения и был доставлен в больницу для получения медицинской помощи.

Нападавшего нейтрализовал вооруженный гражданский, который находился неподалеку. На место происшествия прибыли большие силы полиции, которые расследуют обстоятельства инцидента.

По данным Ynet, нападение совершил житель палестинского города Тулькарм на Западном берегу реки Иордан. Террорист находился в Израиле нелегально.

Издание The Times of Israel сначала сообщило, что полиция расследует "инцидент со стрельбой" в Тель-Авиве. Однако потом Министерство здравоохранения Израиля уточнило, что пострадавший был ранен ножом, а не из огнестрельного оружия, как считалось ранее.

В октябре прошлого года вооруженный мужчина открыл стрельбу на автобусной станции в израильском городе Беэр-Шева. В результате инцидента погибла молодая девушка, еще десять человек получили различные ранения.

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