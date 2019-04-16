По делу о закупках в 1-ой больнице задержан член правления Севастьянов

Его телефон с понедельника отключен. С представителем больницы по общественным отношениям Иветой Медне со вчерашнего дня агентству ЛЕТА связаться не удалось.

Закон предусматривает, что человек может быть задержан на 48 часов, а затем, если нужно, решается вопрос о мере пресечения. Самой жесткой мерой пресечения является арест. Агентство ЛЕТА выяснило, что до сих пор в суд Видземского предместья Риги за санкцией на арест не обращались.

В KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что сейчас рассматривается вопрос о мерах пресечения для задержанных. Более детальной информации в интересах следствия не предоставляется.

И.о. председателя Рижской думы Олег Буров сказал, что у самоуправления слишком мало информации о начатом уголовном процессе, чтобы принимать какие-то решения о внутреннем расследовании в больнице.

Буров заявил также, что полностью доверяет Севастьянову, и ему трудно представить, чтобы тот допускал нарушения. "Может быть, юридически какие-то бумаги оформлены неправильно, но не более того. Когда в 2009 году больница была на грани ликвидации, именно он выступал за ее сохранение", - сказал руководитель думы.

Буров высказал предположение, что процесс может быть связан с ремонтными работами, которые ведет сама больница, а не дума.

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыски в муниципальном ООО "1-я Рижская больница" и задержало трех человек.

В KNAB агентству ЛЕТА сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.

По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.

В KNAB подтвердили, что в настоящее время задержаны три человека.

Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.