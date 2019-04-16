Еще одна заигралась! 32-летняя "русская Барби" превращает себя в куклу

За плечами Татьяны - операции и процедуры стоимостью уже более 150 тысяч долларов США. Сама она считает себя самой преданной поклонницей куклы Барби на свете, что подтверждает и собранная ею невероятная коллекция из более чем 1500 (!) кукол.

Женщина надеется, что эта коллекция будет признана лучшей в мире. Не удивительно, что столь странное для ее возраста увлечение негативно повлияло на социальную жизнь россиянки, практически лишив ее друзей.

"У меня нет друзей, и даже нет времени на друзей, - объясняет Татьяна. - Мне нравится быть одной, потому что никто не проявляет интерес к моим увлечениям.

Мне нравится мой собственный мир. К счастью, у меня есть муж, который является моим лучшим другом. Барби - это для меня не только работа, но и образ жизни.

Когда меня оскорбляют в соцсетях, я отвечаю: "Слушайте, я не пью, не курю и не ругаюсь. Я веду здоровый образ жизни, подаю пример детям".

Когда-то Татьяна Тузова мечтала стать учителем начальных классов, но потом поняла, что не сможет прожить на зарплату педагога. Зато теперь у нее новое всепоглощающее увлечение в жизни и целых 5 (!) браков.

Женщина записывает песни, производит одежду для детей и девочек-подростков, участвует в фотосессиях и зарабатывает на образе Барби, а вырученные деньги тратит на... покупку кукол.