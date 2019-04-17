Ср, 17.04.2019
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Берегите кожу! Эксперты предупредили об ультрафиолетовом излучении

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Индекс солнечной ультрафиолетовой радиации в эти дни в Латвии составляет от четырех до пяти баллов, что соответствует среднему уровню, показывают измерения со спутников.

Продолжительность дня и угол падения солнечных лучей сейчас такой же, как во второй половине августа.

Так как незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению, весной необходимо соблюдать большую осторожность.

Излучение сильнее всего в середине дня - в период с 12.00 до 15.00.

Озона в стратосфере в настоящее время меньше, чем обычно, но в конце недели ожидается его увеличение до привычного для весны уровня.

Ультрафиолетовое излучение постепенно будет увеличиваться до конца июня, поэтому при нахождении на солнце кожа человека нуждается в защите.

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