Берегите кожу! Эксперты предупредили об ультрафиолетовом излучении

Индекс солнечной ультрафиолетовой радиации в эти дни в Латвии составляет от четырех до пяти баллов, что соответствует среднему уровню, показывают измерения со спутников.
Продолжительность дня и угол падения солнечных лучей сейчас такой же, как во второй половине августа.
Так как незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению, весной необходимо соблюдать большую осторожность.
Излучение сильнее всего в середине дня - в период с 12.00 до 15.00.
Озона в стратосфере в настоящее время меньше, чем обычно, но в конце недели ожидается его увеличение до привычного для весны уровня.
Ультрафиолетовое излучение постепенно будет увеличиваться до конца июня, поэтому при нахождении на солнце кожа человека нуждается в защите.