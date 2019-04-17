Берегите кожу! Эксперты предупредили об ультрафиолетовом излучении

Продолжительность дня и угол падения солнечных лучей сейчас такой же, как во второй половине августа.

Так как незагорелая кожа более чувствительна к ультрафиолетовому излучению, весной необходимо соблюдать большую осторожность.

Излучение сильнее всего в середине дня - в период с 12.00 до 15.00.

Озона в стратосфере в настоящее время меньше, чем обычно, но в конце недели ожидается его увеличение до привычного для весны уровня.