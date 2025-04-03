Вскоре начнется строительство линии обороны для защиты Латвии и ее соседей от России

Балтийский оборонительный рубеж - это будущая совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы вдоль границ с Россией и Беларусью. Вскоре начнется его строительство: прототипы защитных бункеров выдержали испытания, сообщает Rus.Postimees.
Балтийский оборонительный рубеж планируется как система противомобильных оборонительных сооружений вдоль каждой государственной границы с использованием естественных препятствий, таких как лесные массивы и реки, а также противотанковые рвы на границах трех стран Балтии.