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Вскоре начнется строительство линии обороны для защиты Латвии и ее соседей от России

Эстонско-российская граница.
Эстонско-российская граница. Фото: Arved Breidaks /

Балтийский оборонительный рубеж - это будущая совместная линия обороны Эстонии, Латвии и Литвы вдоль границ с Россией и Беларусью. Вскоре начнется его строительство: прототипы защитных бункеров выдержали испытания, сообщает Rus.Postimees.

Балтийский оборонительный рубеж планируется как система противомобильных оборонительных сооружений вдоль каждой государственной границы с использованием естественных препятствий, таких как лесные массивы и реки, а также противотанковые рвы на границах трех стран Балтии.

Предполагается, что для оборонительных целей также могут быть задействованы реактивные системы залпового огня M142 HIMARS.

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