Ср, 17.04.2019
У меня нет ощущения, что Дудь так уж моложе меня. Делает он вполне себе олдскульный продукт, по форме. От того, что там сидит Face и кроет всех матом, не от этого рождается cовременность. Леонид Парфенов

Названа самая стильная женщина года
И кто же это?

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ФОТО: ADMEDIA/SIPA/Scanpix

Американская актриса, певица, танцовщица, модельер и продюсер Дженнифер Лопес получит титул "Икона стиля" на церемонии вручения премии Совета модельеров США (CFDA Awards), сообщает Vogue. Награждение состоится 3 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка.

"С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и поклонники с нетерпением ждут ее модных выходов", — прокомментировала выбор основатель CFDA модельер Диана фон Фюрстенберг.

Свое восхищение звездой выразил также генеральный директор организации Стивен Колб.

"Стиль Дженнифер Лопес смелый, свободный и всегда запоминающийся. Дизайнеры, в том числе члены CFDA, обожают подбирать ей как сценические наряды, так и повседневные",

- отметил он.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Лучшие наряды Дженнифер Лопес в 2018 году

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Стиль Дженнифер Лопес

Напомним, в декабре 2018 года издание Footwear News выбрало 10 самых стильных знаменитостей 2018 года.

Тогда Дженнифер Лопес попала в тройку лидеров, уступив лишь певице Леди Гаге и герцогине Сассекской Меган Маркл.

Особенно эксперты моды отметили ее пышное неоново-розовое платье, в котором певица пришла на премьеру романтической комедии "Начни сначала".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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