Названа самая стильная женщина года

"С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и поклонники с нетерпением ждут ее модных выходов", — прокомментировала выбор основатель CFDA модельер Диана фон Фюрстенберг.