Названа самая стильная женщина года
Американская актриса, певица, танцовщица, модельер и продюсер Дженнифер Лопес получит титул "Икона стиля" на церемонии вручения премии Совета модельеров США (CFDA Awards), сообщает Vogue. Награждение состоится 3 июня в Бруклинском музее Нью-Йорка.
"С помощью одежды Дженнифер Лопес демонстрирует уверенность в себе и силу. Каждый раз дизайнеры и поклонники с нетерпением ждут ее модных выходов", — прокомментировала выбор основатель CFDA модельер Диана фон Фюрстенберг.
Свое восхищение звездой выразил также генеральный директор организации Стивен Колб.
"Стиль Дженнифер Лопес смелый, свободный и всегда запоминающийся. Дизайнеры, в том числе члены CFDA, обожают подбирать ей как сценические наряды, так и повседневные",
- отметил он.
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Лучшие наряды Дженнифер Лопес в 2018 году
ФОТОГАЛЕРЕЯ: Стиль Дженнифер Лопес
Напомним, в декабре 2018 года издание Footwear News выбрало 10 самых стильных знаменитостей 2018 года.
Тогда Дженнифер Лопес попала в тройку лидеров, уступив лишь певице Леди Гаге и герцогине Сассекской Меган Маркл.
Особенно эксперты моды отметили ее пышное неоново-розовое платье, в котором певица пришла на премьеру романтической комедии "Начни сначала".