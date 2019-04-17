Реликвии из Нотр-Дама помог вынести священник, который помогал раненым во время теракта 2015 года

Согласно его словам, Фурнье потребовал того, чтобы его пустили в собор вместе с другими сотрудниками пожарных служб.

CNN отмечает что, благодаря подсказкам отца из горящего собора смогли успеть вынести Терновый венец Иисуса Христа. Как говорит сам Фурнье, венец вынесли сотрудники полиции, а он взял Святые Дары.

Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW — Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019

В ноябре 2015 года, когда происходила серия терактов в Париже, священник Фурнье помогал раненым и родственникам погибших.