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  • Реликвии из Нотр-Дама помог вынести священник, который помогал раненым во время теракта 2015 года

Реликвии из Нотр-Дама помог вынести священник, который помогал раненым во время теракта 2015 года

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ФОТО: Screenshot

Капеллан парижской бригады пожарной охраны Жан-Марк Фурнье командовал операцией по спасению реликвий из горящего собора Парижской Богоматери в Париже, передаё BuzzFeed со ссылкой на мэра 15-го округа Парижа. 

Согласно его словам, Фурнье потребовал того, чтобы его пустили в собор вместе с другими сотрудниками пожарных служб.

CNN отмечает что, благодаря подсказкам отца из горящего собора смогли успеть вынести Терновый венец Иисуса Христа. Как говорит сам Фурнье, венец вынесли сотрудники полиции, а он взял Святые Дары.

В ноябре 2015 года, когда происходила серия терактов в Париже, священник Фурнье помогал раненым и родственникам погибших.

Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.

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