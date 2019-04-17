Реликвии из Нотр-Дама помог вынести священник, который помогал раненым во время теракта 2015 года

Капеллан парижской бригады пожарной охраны Жан-Марк Фурнье командовал операцией по спасению реликвий из горящего собора Парижской Богоматери в Париже, передаё BuzzFeed со ссылкой на мэра 15-го округа Парижа.
Согласно его словам, Фурнье потребовал того, чтобы его пустили в собор вместе с другими сотрудниками пожарных служб.
CNN отмечает что, благодаря подсказкам отца из горящего собора смогли успеть вынести Терновый венец Иисуса Христа. Как говорит сам Фурнье, венец вынесли сотрудники полиции, а он взял Святые Дары.
Le père Fournier, aumônier des @PompiersParis, est allé avec des pompiers dans la cathédrale #NotreDame pour sauver la couronne d’épines et le Saint-Sacrement... pic.twitter.com/4IoLVdoJZW— Etienne Loraillère ن (@Eloraillere) April 15, 2019
В ноябре 2015 года, когда происходила серия терактов в Париже, священник Фурнье помогал раненым и родственникам погибших.
Напомним, пожар в соборе начался вечером в понедельник. Пожарным удалось спасти 850-летнее каменное основание постройки, однако огонь уничтожил крышу и другие части собора, в том числе и 93-метровый шпиль.