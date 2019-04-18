Эксперты опровергли распространенные мифы о связи секса и зачатия

Также, по мнению специалистов из Бразилии, не работает и прием, когда после интимной близости женщина специально лежит на спине с поднятыми ногами.

Эксперты опровергли и другие мифы о связи секса и вероятности забеременеть. В частности, они утверждают, что

для зачатия нет необходимости в каких-либо особых действиях после полового контакта, а наличие или отсутствие оргазма у женщины вообще не влияет на вероятность забеременеть.

Еще одно утверждение: парам, пытающимся завести ребенка, рекомендуется воздержание - многие убеждены в том, что половой акт должен происходить строго через день, дабы повысить концентрацию сперматозоидов.