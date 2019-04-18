Осторожнее с огнем! В Латвии начался пожароопасный период

Государственная служба леса (ГСЛ) с пятницы, 19 апреля, объявляет на всей территории Латвии пожароопасный период.
В это время в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.
Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.
Этой весной в Латвии произошло уже 196 лесных пожаров, выгорелдо 113 га леса. В среду, 17 апреля, было ликвидировано два крупных лесных пожара.