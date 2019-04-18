Чт, 18.04.2019
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Осторожнее с огнем! В Латвии начался пожароопасный период

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Пожар в национальном парке Кемери. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Государственная служба леса (ГСЛ) с пятницы, 19 апреля, объявляет на всей территории Латвии пожароопасный период.

В это время в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.

Этой весной в Латвии произошло уже 196 лесных пожаров, выгорелдо 113 га леса. В среду, 17 апреля, было ликвидировано два крупных лесных пожара.

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