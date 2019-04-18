Осторожнее с огнем! В Латвии начался пожароопасный период

В это время в лесах должны соблюдаться требования пожарной безопасности. За нарушение установленных запретов и ограничений предусмотрена административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность.

Лесоразработчики в этот период могут сжигать остатки вырубки только с письменного разрешения ГСЛ. Владельцы и управляющие лесами должны обеспечить соблюдение правил пожарной безопасности.