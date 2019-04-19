​Широкое внимание общественности своими шокирующими поступками получил ютубер под ником Sv3rige.

Парень из Латвии в своем видеоблоге рассказывает о повседневной диете, в рационе которой много в прямом смысле свежего мяса. Он делится видео с различными провокациями на фестивалях веганов.

Последние его акции привлекли внимание и зарубежных СМИ - мужчина на ярмарке в Великобритании публично съел мертвую белку, вызвав натуральный шок, пишет Apollo.

A post shared by Hwahwa-Rahadjeng (@veganbanana) on Aug 30, 2018 at 8:15pm PDT

Гатис путешествует по свету, чтобы саботировать встречи любителей зеленого образа жизни - как правило, на них он потребляет сырое мясо животных в эпицентре событий.

Недавние путешествия Sv3rige привели его в Великобританию.

В Лондоне он нарушил встречу веганов тем, что приговорил на виду у всех беличье мясо, также он погостил в Бриджстоуне, демонстративно съев там голову свиньи.

На своем Youtube-канале мужчина поделился еще некоторыми неоднозначными роликами - в некоторых содержатся расистские лозунги, в других выражается симпатия теория заговорам, в том числе убеждению, что земля плоская.

В детстве Гатис пырнул ножом несколько своих одноклассников в Латвии.

Психотерапевт Артур Шульц поясняет, что такое отношение к людям, убеждения которых отличаются от собственных, может свидетельствовать о признаках нарцисизма.

"Психически стабильный человек при виде веганов или другой группы, которая не нравится, логичным образом решает, что не желает участвовать в подобных действиях, или поступает иным способом, чтобы выразить свое недовольство, - пишет статьи, устраивает пикеты", - высказался эксперт.

"Это определенная "рамка" - большинство остаются в рамках закона, здравого смысла и уважения, в том числе, к себе. Если человек не может удержаться в этих рамках, есть основания полагать о желании привлечь к себе повышенное внимание, стать знаменитым", - поясняет психотерапевт.

Шульц отмечает, что "стоит брать в расчет современную медиа-среду - люди, которые желают, чтобы их имя прозвучало на весь мир, очень легко могут этого добиться, обратив на себя внимание СМИ. Таким образом популярность достигается гораздо легче, чем, скажем, для научного деятеля. Такая слава легко достижима, и люди, которые гонятся за ней, это отлично чувствуют".

Зачем годами тратить время, если можно просто на публике съесть сырое мясо?

Портал Metro выяснил, что в 2006 году на тот момент 16-летний Гатис был исключен из школы в Латвии. Подросток прибыл в школу, вооружившись двумя ножами и ранив трех мальчиков и одну девочку из своего класса. Они были доставлены в больницу с легкими телесными повреждениями.

Тогда полиция Латвии сообщила, что малолетний нападавший был найден, сидя за компьютером, оба ножа были рядом. Парень объяснил, что его поступок был вызван фильмом, а директор школы отметила, что у парня была серьезная зависимость от видеоигр.

Связь между подростковыми проблемами и таким внешним поведением видит и психотерапевт.

"Чаще всего дети с такими проявлениями стараются оповестить мир, что происходит у них дома, в семье. Даже в кажущихся нормальными, традиционными семьях происходят самые различные вещи".

Насилие, и необязательно физическое, оставляет свой след в душе ребенка и создает напряжение, которое вполне может выйти в качестве насилия против кого-то из "своей весовой категории", в том числе против одноклассников, говорит эксперт.

Психотерапевт рассказал, что чаще всего "такое самовыражение формируется в подростковом возрасте, когда ко всему добавляется и потребность во внимании. К сожалению, такие комплексы прокладывают свой путь и во взрослую жизнь.

В подростковом возрасте умственное развитие еще не заканчивается и зачастую не хватает цензурирующих функций. Бывает, что индивид застревает в этом возрасте. Взрослый может уже не иметь желания использовать оружие, но может выбрать иные, более рафинированные способы".

Гатис на своем Youtube-канале опубликовал порядка 460 видео. У его канала Sv3rige более 68 000 подписчиков.

В одном из видео он откровенно рассказывает, что он по-настоящему чувствует себя дома лишь тогда, когда вокруг белые люди.

"Последнее путешествие в Украину заставило меня это понять, потому что там я чувствую себя более принадлежным, чем после семи проведенных лет в Германии.

Это все потому, что в Украине 99% людей белые, и это мне напоминает Латвию", - поделился Sv3rige.

Также мужчина на видео иногда всерьез ставит под сомнение очевидные вещи, например, то, что Земля круглая: "Люди, которые полагаются на науку, верят, что Земля круглая, но есть доказательства, что это не так! Это доказывает то, что наука еще большая ложь, чем христианство".

Последний анти-вегансткий протест Sv3rige в лондонском районе Сохо закончился не так, как был запланирован, а именно - полицейские заключили его в наручники и увели.

До протеста парень опубликовал видео, в котором сообщил, что его миссия помочь людям открыть глаза "на недоедающих веганов", однако его действия шокировали и тех, кто потребляет мясо.

Мужчина с привязанным к шее мертвым дятлом бегал от одного дерева к другому, имитируя, как стучит дятел.

Многие пользователи YouTube написали: "Зачем ты это сделал? Я ем мясо, но никогда бы ничего подобного не делал".

Гатис пояснил, что таким радикальным поведением хотел привлечь внимание к веганам, чтобы они поняли, как опасно не есть мясо.

"Всегда можно пробовать помочь человеку обрести способности эмпатии - это обычно работа в терапевтических группах. Однако сложно, если человек сам туда не хочет идти. Для этого должно быть желание развивать свою личность и способности коммуникации.

Люди с наклонностями нарцисса, думают, что ничего из этого им не требуется - проблемы не у них, а у мира", - поясняет психотерапевт.