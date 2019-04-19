Пт, 19.04.2019
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Номерной знак превращается... "Последний писк" моды для ввоза контрабанды

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Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Для того, чтобы ввезти в Латвии контрабандный товар, желающие на нем подзаработать используют все более находчивые способы, рассказали в выпуске новостей на телеканале TV3.

Последним писком моды в этом деле стала замена регистрационного номера автомобиля, чтобы провезти через восточную границу Латвии грузовик, который якобы уже прошел таможенный досмотр. 

В сюжете показали ловкий трюк, как в грузовой автомобиль встраивается механизм, который позволяет шоферу, сидя в кабине, сменить регистрационный номер.

ФОТО: Кадр из видео

Такой метод используется для двух внешне идентичных грузовиков, пересекающих границу. Первый проходит таможенный досмотр, а второй - с контрабандным товаром и идентичным номерным знаком - пробует пересечь границу, используя уже готовые документы. 

Однако, этот метод не всегда срабатывает.

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