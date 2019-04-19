Номерной знак превращается... "Последний писк" моды для ввоза контрабанды

Последним писком моды в этом деле стала замена регистрационного номера автомобиля, чтобы провезти через восточную границу Латвии грузовик, который якобы уже прошел таможенный досмотр.

В сюжете показали ловкий трюк, как в грузовой автомобиль встраивается механизм, который позволяет шоферу, сидя в кабине, сменить регистрационный номер.

ФОТО: Кадр из видео

Такой метод используется для двух внешне идентичных грузовиков, пересекающих границу. Первый проходит таможенный досмотр, а второй - с контрабандным товаром и идентичным номерным знаком - пробует пересечь границу, используя уже готовые документы.