Женская дружба по знаку Зодиака: 5 подруг, которых стоит опасаться

Они настолько злопамятны, что будут мстить долго и жестоко, несмотря на то, что объектом мести является их собственная подруга.

И если вы надумали познакомить своего избранника с представительницей этого знака, то это не лучший вариант. В ней сыграет такой азарт, что только из чисто спортивного интереса она захочет вас разлучить. И сделает это с большим удовольствием.

Женщина-Скорпион применит к вашему мужчине все свои чары, перед которыми он не сможет устоять. Но как только добьется поставленной цели, быстро охладеет к нему, перестав считать его своей жертвой. Однако этот неприятный инцидент надолго оставит горький осадок в душе бывших влюбленных. Кроме того,

представительница этого знака в нужный момент начнет манипулировать своей подругой, талантливо используя ее в своих корыстных целях.

Правда, если вы станете ее настоящей и преданной подругой, то в любой ситуации она сможет вас защитить и даже истребить появившегося врага.

Лев

Эта гордая и самоуверенная дамочка никогда не потерпит возле себя яркую подругу. Она сама привыкли получать комплименты и быть центром внимания. Дружить она умеет, но только вся инициатива будет исходить от нее самой.

Ее амбициозный характер не так просто вынести, потому как она привыкла властвовать и приказывать. А о ее капризах можно слагать легенды.

И если Львица соизволит подпустить вас к себе в качестве подруги, то только при одном условии: вы должны всегда восхищаться ее персоной.

Подружившись с ней, будьте осторожны, так как она умеет завидовать. И объектом зависти может стать все что угодно, не исключая мелочей.

Если же Львица положит глаз на вашего мужчину, то, не сомневайтесь, приложит максимум усилий и хитрости для того, чтобы увести его.

Однако есть у представительницы этого знака и другая сторона медали - она является отличным экспертом в мире модных тенденций и вкусовых предпочтений. А если вам нужно организовать запоминающий праздник, то на ее помощь можете всегда рассчитывать.

Дева

Если в качестве подруги у вас появилась представительница этого знака, то приготовьтесь к постоянной критике. Она не будет на вас срывать свою злобу, но от ее поучительного тона вы точно никуда не денетесь.

Дева настолько дотошно будет разбираться в вашей ситуации, что вы быстро пожалеете о том, что обратились к ней за помощью.

А если вы ее нечаянно обидите, то она будет дуться долго и со вкусом. Чтобы с ней помириться, нужно принести тысячу извинений.

Деве ничего не стоит вызвать у вас чувство вины, если вы ей вдруг в чем-то откажете. Природой ей дано быть отличным психологом, поэтому она заранее знает, на какие уязвимые места надавить. Вся ее практичность состоит в том, что она всегда заводит знакомства только с нужными людьми.