Первые экзит-поллы выборов в Украине: уверенно побеждает Зеленский
Согласно данным национального экзит-полла Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 73,2% голосов и побеждает во втором туре выборов президента Украины. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 25,3% проголосовавших граждан Украины.
По данным всеукраинского экзит-полла, проведенного по заказу программы ТСН на телеканале 1+1, Зеленский набирает 72,7%, Порошенко - 27,3%, сообщает Korrespondent.
Экзит-полл канала 112 Украина показал следующий результат: Зеленский - 73,7%, Порошенко - 26,3% голосов избирателей.
По данным экзит-поллов, Зеленский обошел Порошенко во всех регионах Украины.
Согласно его результатам, поддержка Зеленского в западных областях достигла 56,4 процента, в центральных - 72,3 процента, в южных - 86 процентов, восточных - 88 процентов.
Что касается Порошенко, на западе его поддержало 43,6 процента избирателей, в центре - 27,7 процента, в южных - 14 процентов, восточных областях - 12 процентов.
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Центральная избирательная комиссия должна определить результаты выборов до 1 мая, а инаугурация президента должна состояться до 3 июня.