Вс, 21.04.2019
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Кивичс и Скулме показали свои пасхальные яйца

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Лиене Скулме и Андрис Кивичс

ФОТО: Ekrānuzņēmums

В воскресенье, 21 апреля, видео покраски яиц и конечным результатом поделилась скандальная пара - музыкант и писатель Андрис Кивичс и его подруга Лиене Скулме.

Под первым видео Кивичс написал - "Новое поварское шоу с Андрино и Лиене Скулме! Светлой Пасхи!". Также в видео он передал привет ведущему поварского шоу Роберто Мелони.

"Сегодня у нас в шоу королева красоты, бизнесмен, журналист, писатель Лиене Скулме!", - говорит Кивичс измененным голосом и комментирует кухонные занятия свое любимой.

Вторую часть "кулинарного шоу" Кивичс опубликовал примерно через час.

На втором видео Скулме достает покрашенные яйца и заявляет, что "что-то даже покрасилось".

Кивич со смехом говорит, что получил звонок от зрительницы, которая указала, что свареные "художественные работы" переварились.

Лиене Скулме в своем профиле в Instagram опубликовала и фото покрашенных яиц, пожелав подписчикам светлой Пасхи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priecīgas Lieldienas! 🐇🥰❤️ #kivicsskulme

A post shared by Liene Skulme 👑 (@lieneskulme) on

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