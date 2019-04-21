Кивичс и Скулме показали свои пасхальные яйца

В воскресенье, 21 апреля, видео покраски яиц и конечным результатом поделилась скандальная пара - музыкант и писатель Андрис Кивичс и его подруга Лиене Скулме.
Под первым видео Кивичс написал - "Новое поварское шоу с Андрино и Лиене Скулме! Светлой Пасхи!". Также в видео он передал привет ведущему поварского шоу Роберто Мелони.
"Сегодня у нас в шоу королева красоты, бизнесмен, журналист, писатель Лиене Скулме!", - говорит Кивичс измененным голосом и комментирует кухонные занятия свое любимой.
Вторую часть "кулинарного шоу" Кивичс опубликовал примерно через час.
На втором видео Скулме достает покрашенные яйца и заявляет, что "что-то даже покрасилось".
Кивич со смехом говорит, что получил звонок от зрительницы, которая указала, что свареные "художественные работы" переварились.
Лиене Скулме в своем профиле в Instagram опубликовала и фото покрашенных яиц, пожелав подписчикам светлой Пасхи.