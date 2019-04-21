Кивичс и Скулме показали свои пасхальные яйца

Под первым видео Кивичс написал - "Новое поварское шоу с Андрино и Лиене Скулме! Светлой Пасхи!". Также в видео он передал привет ведущему поварского шоу Роберто Мелони.

"Сегодня у нас в шоу королева красоты, бизнесмен, журналист, писатель Лиене Скулме!", - говорит Кивичс измененным голосом и комментирует кухонные занятия свое любимой.

Вторую часть "кулинарного шоу" Кивичс опубликовал примерно через час.

На втором видео Скулме достает покрашенные яйца и заявляет, что "что-то даже покрасилось".

Кивич со смехом говорит, что получил звонок от зрительницы, которая указала, что свареные "художественные работы" переварились.