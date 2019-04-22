В Кремле считают поздравление Зеленского "преждевременным"

"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", — сказал Песков.

Согласно его словам, "судить можно будет только по конкретным делам", однако Москва с уважением относится к выбору народа Украины, "тем более этот выбор очевиден".

Также он подчеркнул, что легитимность выборов в Украине поставлена под вопрос: три миллиона граждан не принял участие в голосовании.

После обработки 99,03% протоколов Зеленский набрал во втором туре выборов 73,22%, когда за Порошенко проголосовали 24,46%.