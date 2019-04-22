В Кремле считают поздравление Зеленского "преждевременным"

Пока рано поздравлять с победой на выборах президента Украины шоумена Владимира Зеленского. Также рано говорить о дальнейших совместных работах. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
"Пока преждевременно говорить о поздравлениях президента Путина господина Зеленского, а также о возможности совместно работать", — сказал Песков.
Согласно его словам, "судить можно будет только по конкретным делам", однако Москва с уважением относится к выбору народа Украины, "тем более этот выбор очевиден".
Также он подчеркнул, что легитимность выборов в Украине поставлена под вопрос: три миллиона граждан не принял участие в голосовании.
После обработки 99,03% протоколов Зеленский набрал во втором туре выборов 73,22%, когда за Порошенко проголосовали 24,46%.
Зеленского уже поздравили с победой лидеры ЕС и НАТО, а также президент США Дональд Трамп и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Дмитрий Медведев же выразил мнение, что результаты выборов показывают "явный запрос на новые подходы при решении проблем Украины".