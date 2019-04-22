Скончался бывший депутат "Согласия"

Скончался бывший депутат Рижской думы от партии "Центр согласия" и от объединенного списка "Центр согласия"/ "Честь служить Риге". Ему было 73 года.
Депутат Николай Захаров родился в 1946 году. В 1969 году закончил Латвийский государственный институт физкультуры, а в 1983 году — Ленинградскую Высшую партийную школу.
В Рижскую Думу он первый раз баллотировался в 2001 году от Партии благосостояния.
В 2006 году Захаров стал председателем правления партии "Центр согласия" и баллотировался в Сейм, а уже в 2009 году был избран в Рижскую думу, где возглавил Комитет по делам транспорта и сообщения. Около года Захаров работал в правлении предприятия Rīgas satiksme. В 2013 году он был переизбран в Рижскую думу. В 2017 и 2018 годах он также баллотировался в Рижскую думу, однако не был избран.
Николай Захаров был одним из консультантов Rīgas satiksme. В этом году передача Nekā personīga сообщала, что за консультации он получал около 3000 евро.