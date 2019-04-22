Скончался бывший депутат "Согласия"

В 2006 году Захаров стал председателем правления партии "Центр согласия" и баллотировался в Сейм, а уже в 2009 году был избран в Рижскую думу, где возглавил Комитет по делам транспорта и сообщения. Около года Захаров работал в правлении предприятия Rīgas satiksme. В 2013 году он был переизбран в Рижскую думу. В 2017 и 2018 годах он также баллотировался в Рижскую думу, однако не был избран.