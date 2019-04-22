Пн, 22.04.2019
За Владимира Зеленского отдали голоса 73,16% избирателей. Такого доверия не получал ещё ни один президент Украины. Русский TVNET

Скончался бывший депутат "Согласия"

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Николай Захаров

ФОТО: LETA

Скончался бывший депутат Рижской думы от партии "Центр согласия" и от объединенного списка "Центр согласия"/ "Честь служить Риге". Ему было 73 года. 

Депутат Николай Захаров родился в 1946 году. В 1969 году закончил Латвийский государственный институт физкультуры, а в 1983 году — Ленинградскую Высшую партийную школу.

В Рижскую Думу он первый раз баллотировался в 2001 году от Партии благосостояния.

В 2006 году Захаров стал председателем правления партии "Центр согласия" и баллотировался в Сейм, а уже в 2009 году был избран в Рижскую думу, где возглавил Комитет по делам транспорта и сообщения. Около года Захаров работал в правлении предприятия Rīgas satiksme. В 2013 году он был переизбран в Рижскую думу. В 2017 и 2018 годах он также баллотировался в Рижскую думу, однако не был избран.

Николай Захаров был одним из консультантов Rīgas satiksme. В этом году передача Nekā personīga сообщала, что за консультации он получал около 3000 евро.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ