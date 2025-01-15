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Службу государственной обороны начнут 208 молодых людей

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Латвийская армия
Латвийская армия Фото: Armīns Janiks, Aizsardzības ministrija

В среду, 15 января, начнут службу 208 молодых людей, добровольно вступивших в Службу государственной обороны (СГО), сообщили агентству LETA в пресс-службе Министерства обороны.

Зимние призывники СГО будут служить в трех местах: в 25-м батальоне боевой поддержки 2-й Видземской бригады Земессардзе, в штабном батальоне Национальных вооруженных сил в Риге и на базе воздушных сил в Лиелварде.

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