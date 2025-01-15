ДТП в Лиепае: сильно пьяная женщина-пешеход мешала работе стражей порядка

14 января в 18:15 Госполиция получила информацию, что в Лиепае, на улице Межу произошло ДТП. Стражи порядка отправились на вызов и начали работу на месте происшествия, однако там женщина, не связанная с аварией, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала работе, вступала в разговоры с вовлеченными в аварию лицами и высказывала реплики, а также не выполняла законные требования стражей порядка - многократно стучала в окна служебного автомобиля, после чего ей приказали уйти и не мешать своими действиями работе полиции. Женщина проигнорировала это и открыла двери служебного транспортного средства.