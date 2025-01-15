Сотрудники Госполиции отправились на вызов в Лиепаю, на улицу Межу, где произошло столкновение двух автомобилей, однако на месте происшествия работе должностных лиц мешала несвязанная с ДТП женщина. Она, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступила в разговоры с вовлеченными в происшествие лицами и высказывала реплики, не выполняла законные требования сотрудников Гополиции, в результате чего было принято решение доставить ее в участок полиции.
ДТП в Лиепае: сильно пьяная женщина-пешеход мешала работе стражей порядка
14 января в 18:15 Госполиция получила информацию, что в Лиепае, на улице Межу произошло ДТП. Стражи порядка отправились на вызов и начали работу на месте происшествия, однако там женщина, не связанная с аварией, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мешала работе, вступала в разговоры с вовлеченными в аварию лицами и высказывала реплики, а также не выполняла законные требования стражей порядка - многократно стучала в окна служебного автомобиля, после чего ей приказали уйти и не мешать своими действиями работе полиции. Женщина проигнорировала это и открыла двери служебного транспортного средства.
Женщина проигнорировала и повторное требование покинуть место ДТП и осталась на месте происшествия. Так как она была одета в темную одежду без отражающих элементов и многократно, долгое время находилась на проезжей части, угрожая безопасности дорожного движения, женщине отдали приказ отойти на тротуар, что она также проигнорировала. Стражи порядка приняли решение задержать ее и доставить в управление полиции. В участке Госполиции была проведена проверка концентрации алкоголя в выдохе женщины, было констатировано, что она находится в опьянении 2,72 промилле.
В отношении женщины начаты два административных процесса - за нарушение обязанностей пешеходов и за невыполнение законных требований стражей порядка и помеху работе должностных лиц.
Продолжая выяснять обстоятельства в связи с аварией, было констатировано, что мужчина, управляя автомобилем BMW без прав, в Лиепае, двигаясь по улице Квиешу и на перекрестку с улицей Межу, двигаясь прямо, не выполнил требования дорожного знака "Уступи дорогу", в результате чего столкнулся с автомобилем Audi с женщиной за рулем. В результате аварии люди не пострадали, Госполиция начала в отношении водителя BMW несколько административных процессов в связи с аварией и управлением автомобилем без прав.
Отметим, что за невыполнение законных требований стражей порядка и помеху работе должностных лиц грозит предупреждение или денежный штраф для физического лица до 700 евро, а для юридического лица - от 70 до 14 000 евро.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!