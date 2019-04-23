Членам совета FKTK планируют разрешить допуск к гостайне

Как сообщили агентству LETA в парламентской пресс-службе, цель поправок - наделить членов совета FKTK правом получать полноценную информацию для выполнения установленных нормативными актами задач, с учетом роли финансового сектора в обеспечении экономической стабильности государства.

Поправки направлены в Сейм вместе с поправками к закону о FKTK, за рассмотрение которых ответственна другая парламентская комиссия, предусматривающими, что председателем и членом совета FKTK может быть лицо, отвечающее установленным нормативными актами требованиям для получения специального разрешения на допуск к гостайне.