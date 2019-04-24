Дело о "нановоде": Совет по конкуренции оштрафовал Rīgas Satiksme на 2,4 млн евро

СК констатировал запрещенное соглашение в двух ценовых опросах о покупке нанотехнологической химии.

В то же время компания Sava arhitektūra получила штраф в размере 700 евро.

Rīgas satiksme получила штраф за искажение конкуренции как заказчик, а Sava arhitektūra как претендент.

Остальные пять участников картеля - RS Baltic, Аlchimica-Latvia, UKT Serviss, Vialeks и HRM - ликвидированы, поэтому на них штраф не распространяется.

По информации СК, должностное лицо Rīgas satiksme, ответственное за покупку конкретного товара, активно участвовало в подготовке предложения, согласовании и определении победителя.

"Дело о нановоде" председатель СК Скайдрите Абрама охарактеризовала словами "имитация конкуренции и никакое управление".

"Должностное лицо заказчика и шесть претендентов в сделках картеля разбазарили кошельки рижан почти на миллион евро. Это очень грубый и отрицательно оцениваемый поступок не только с точки зрения конкуренции, но и в качестве отношения муниципального предприятия к доверенным общественным средствам", - сказала она.

Отмечается, что это не первых штраф муниципальной компании от СК. В 2017 году СК накладывал штраф на Rīgas satiksme в размере 2,3 миллионов евро за незаконное согласование тарифов с Rīgas mikroautobusu satiksme.

Видео: Пресс-конференция Совета по конкуренции

Напомним, СК констатировал, что несколько предприятий с активным участием заказчика осознанно искажали конкуренцию в двух ценовых опросах Rīgas Satiksme, которые проводились с 2012 по 2014 год на общую сумму более 800 тысяч евро.

Опросы проводили для закупок нанотехнологических химических средств.

Уже ранее СК сообщал, что по этим закупкам претенденты взаимно согласовывали условия участия, договаривались о победителе, выполняли другие согласованные действия по подготовке решений, соответствующие признакам запрещенного соглашения.