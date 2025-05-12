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У граждан Латвии по пути в Италию обнаружена крупная партия контрабанды

Рижский аэропорт. Иллюстративное фото
Рижский аэропорт. Иллюстративное фото Фото: Valsts robežsardze

Благодаря успешному взаимодействию латвийских пограничников, авиакомпаний и итальянских правоохранительных органов была пресечена попытка латвийских граждан нелегально ввезти контрабандные сигареты из Узбекистана в Италию через Турцию, сообщает Государственная пограничная охрана Латвии.

Проанализировав данные, полученные на основе индикаторов риска, пограничники в сотрудничестве с представителями авиакомпаний Uzbekistan Airways и Turkish Airlines установили двух граждан Латвии, планировавших незаконную транспортировку подакцизных товаров воздушным путем из Узбекистана через территорию Турции в Италию.

Эти сведения были оперативно переданы в отдел пограничной полиции аэропорта Фьюмичино (Италия), сотрудники которого вечером в субботу задержали двух граждан Латвии, прибывших рейсом из Стамбула и имевших при себе крупную партию контрабандных сигарет.

Всего в багаже и рюкзаках задержанных итальянские правоохранители обнаружили 80 тысяч сигарет марок Sobranie и Marlboro.

В отношении обоих граждан Латвии начато административное производство по факту контрабандного ввоза табачных изделий, согласно законодательству Италии.

В этом году, по данным, переданным Государственной пограничной охраной Латвии зарубежным правоохранительным службам, уже выявлены шесть граждан Латвии, попытавшихся контрабандой ввезти в Европейский союз и Великобританию в общей сложности 263 тысячи сигарет.

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