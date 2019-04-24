Стипендии для неуспевающих и прогульщиков. Госконтроль вскрыл недочеты в профобразовании

Фактически ежемесячную стипендию может получить любой человек, который поступил в профессиональное учебное заведение, даже не посещающий занятия и неуспевающий.

Размер стипендий в учебных заведениях отличается и зависит от выделяемого бюджетного финансирования, заключил Госконтроль.

Размер основной стипендии, которую образовательные учреждения определяют по-разному, может отличаться даже в шесть раз, следовательно, отличаются и размеры повышенной стипендии.

В свою очередь размер стипендии за летние месяцы и для учащихся со статусом сирот отличается даже в 15 раз.

Государственный контроль пришел к выводу, что ряд неясностей и недочетов в нормативном регулировании создает условия, когда образовательные учреждения на свое усмотрение определяют размер стипендий и условия их предоставления, то есть не обеспечивают равные условия для учащихся.