Стипендии для неуспевающих и прогульщиков. Госконтроль вскрыл недочеты в профобразовании

В сфере образования не существует единого подхода, как учреждения профессионального образования устанавливают стипендии для учащихся. Кроме того, стипендии учащимся выплачивают, не выдвигая даже минимальных требований к успеваемости и посещаемости, сообщили агентству LETA в Госконтроле по результатам ревизии.
Фактически ежемесячную стипендию может получить любой человек, который поступил в профессиональное учебное заведение, даже не посещающий занятия и неуспевающий.
Размер стипендий в учебных заведениях отличается и зависит от выделяемого бюджетного финансирования, заключил Госконтроль.
Размер основной стипендии, которую образовательные учреждения определяют по-разному, может отличаться даже в шесть раз, следовательно, отличаются и размеры повышенной стипендии.
В свою очередь размер стипендии за летние месяцы и для учащихся со статусом сирот отличается даже в 15 раз.
Государственный контроль пришел к выводу, что ряд неясностей и недочетов в нормативном регулировании создает условия, когда образовательные учреждения на свое усмотрение определяют размер стипендий и условия их предоставления, то есть не обеспечивают равные условия для учащихся.
Кроме того, недостаток контроля в системе создает условия для нарушений - не исключено, что в ходе проверки были выявлены фиктивные учащиеся. Также Госконтроль заключил, что в учреждениях профессионального образования фактически не ведется учет пропусков.