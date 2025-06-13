Угрожают ли удары Израиля по иранским ядерным объектам радиационной безопасности Латвии?

После израильской ракетной атаки на иранский ядерный объект в Натанзе не констатировано никакого влияния на радиационную безопасность в Латвии, сообщили агентству LETA в Центре радиационной безопасности Государственной службы окружающей среды (VVD).
Ситуация тщательно отслеживается с помощью международных платформ обмена информацией, включая системы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнули в Центре.
Согласно информации, опубликованной иранскими властями, удар был нанесен по ядерному объекту в Натанзе, где происходит обогащение урана. Объект расположен более чем в 3 тысячах километрах от границы с Латвией, отметили в центре.
Эксперты центра заверяют, что на данный момент никаких изменений в уровне радиации не зафиксировано. Центр радиационной безопасности VVD продолжает постоянный мониторинг ситуации и при необходимости предоставит общественности дополнительную информацию.
Израиль в ночь на пятницу нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, заявили израильские официальные лица.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что три важных иранских ядерных объекта - в в Фордо, Исфахане и Бушере - не пострадали от израильских авиаударов.
Однако был поражен ядерный объект с центрифугами по обогащению урана в Натанзе, в 225 километрах к югу от Тегерана.
Военные эксперты рассказали телеканалу CNN, что Иран потратил годы на укрепление своих ядерных объектов на случай угрозы военных ударов, что затруднит их полное уничтожение.
По словам экспертов, в этих сооружениях используется специализированный закаленный бетон, а некоторые подземные зоны соединены туннелями с поворотами на 90 градусов, что еще больше осложняет ситуацию.
Должностное лицо израильской армии заявило, что удары направлены "против ядерной программы Ирана и других военных целей", передает вещательная корпорация BBC, не называя имени. Должностное лицо указало, что было нанесено несколько десятков ударов по различным регионам страны.
Удары направлены против ракет дальнего радиуса действия и целей, связанных с ядерной программой, добавил собеседник BBC.
Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обнародовал заявление, в котором говорится, что Израиль начал "целенаправленную военную операцию по предотвращению угрозы Ирана выживанию Израиля".
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