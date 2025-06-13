Угрожают ли удары Израиля по иранским ядерным объектам радиационной безопасности Латвии?

Ситуация тщательно отслеживается с помощью международных платформ обмена информацией, включая системы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), подчеркнули в Центре.

Согласно информации, опубликованной иранскими властями, удар был нанесен по ядерному объекту в Натанзе, где происходит обогащение урана. Объект расположен более чем в 3 тысячах километрах от границы с Латвией, отметили в центре.

Эксперты центра заверяют, что на данный момент никаких изменений в уровне радиации не зафиксировано. Центр радиационной безопасности VVD продолжает постоянный мониторинг ситуации и при необходимости предоставит общественности дополнительную информацию.

Израиль в ночь на пятницу нанес удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям, заявили израильские официальные лица.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что три важных иранских ядерных объекта - в в Фордо, Исфахане и Бушере - не пострадали от израильских авиаударов.

Однако был поражен ядерный объект с центрифугами по обогащению урана в Натанзе, в 225 километрах к югу от Тегерана.