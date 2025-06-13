Определился основной кандидат на пост главы ЦИК

Кандидатуру Звиедриса обсуждают партии и правящей коалиции, и оппозиции.

В парламенте допускают, что договоренность по новой кандидатуре на пост главы ЦИК может быть достигнута до вечера понедельника, 16 июня.

Как сообщалось, кандидатов на пост председателя ЦИК депутаты могут выдвигать до 16:00 вторника, 17 июня.

Утвердить нового главу ЦИК планируется 19 июня.

Нового руководителя ЦИК предстоит выбрать в связи с тем, что в отставку подала ее предыдущая председатель Кристине Саулите, взяв на себя ответственность за технические сбои во время выборов.