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Alexandra Nekrasova
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Определился основной кандидат на пост главы ЦИК

Марис Звиедрис.

Представленные в Сейме партии рассматривают возможность выдвижения на пост нового председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) руководителя Рижской избирательной комиссии Мариса Звиедриса, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Кандидатуру Звиедриса обсуждают партии и правящей коалиции, и оппозиции.

В парламенте допускают, что договоренность по новой кандидатуре на пост главы ЦИК может быть достигнута до вечера понедельника, 16 июня.

Как сообщалось, кандидатов на пост председателя ЦИК депутаты могут выдвигать до 16:00 вторника, 17 июня.

Утвердить нового главу ЦИК планируется 19 июня.

Нового руководителя ЦИК предстоит выбрать в связи с тем, что в отставку подала ее предыдущая председатель Кристине Саулите, взяв на себя ответственность за технические сбои во время выборов.

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