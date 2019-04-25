Чт, 25.04.2019
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Президент Латвии встретится с папой римским

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Папа римский Франциск и президент Раймонд Вейонис в Рижском замке

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Президент Латвии Раймонд Вейонис в завершении визита в Италию сегодня встретится с папой римским Франциском, сообщили агентству LETA в президентской канцелярии.

У президента и его супруги Иветы Вейоне предусмотрена аудиенция у папы римского Франциска и встреча с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Вейонис также даст интервью Ватиканскому радио.

Как сообщалось, во время визита в Италию Вейонис встретился с президентом страны Серджо Маттареллой и обсудил с ним возможности дальнейшего укрепления двухсторонних отношений Латвии и Италии, сотрудничество в ЕС и НАТО, развитие соседских отношений ЕС со странами региона.

Президент принял участие в открытии Дней Латвии в Италии, программа которых до конца года продолжится в Риме, Милане и Венеции, и в открытии латвийско-итальянского бизнес-форума.

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