Президент Латвии встретится с папой римским

У президента и его супруги Иветы Вейоне предусмотрена аудиенция у папы римского Франциска и встреча с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Вейонис также даст интервью Ватиканскому радио.

Как сообщалось, во время визита в Италию Вейонис встретился с президентом страны Серджо Маттареллой и обсудил с ним возможности дальнейшего укрепления двухсторонних отношений Латвии и Италии, сотрудничество в ЕС и НАТО, развитие соседских отношений ЕС со странами региона.